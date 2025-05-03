Работает как магнит: какой символ притягивает деньги

Существует много предубеждений относительно денег и их получения. Некоторые считают, что зарабатывать можно только тяжелым трудом. А кто-то верит в магическое влияние Вселенной.

Какое число притягивает деньги

Эзотерики говорят, что чтобы "притянуть" к себе деньги нужно провести легкий "ритуал", пишет 24 Канал.

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Для этого вам нужен маркер красного или зеленого цвета и несколько минут уединения. Что делать:

Закройте глаза и представьте, что именно вы хотите приобрести. Ответьте на вопрос: "Для чего мне нужны эти средства?".

Вслух проговорите желаемую покупку и озвучьте ее стоимость.

Далее на запястье левой руки маркером нарисуйте цифру 9, а под ней знак бесконечности.

Все, готово. Благодаря этой надписи средства должны "прийти" в вашу жизнь.

Если вам неудобно ходить с цифрой на руке, вы можете сделать такую надпись на небольшом клочке бумаги. Главное, спрячьте эту записку от посторонних глаз и носите с собой.

Обратите внимание! При проведении этого "ритуала" не имеет значения фаза Луны и время суток. Главное – это максимальная концентрация.