Який метал найдорожчий у світі?

Наразі найдорожчим та найрідкіснішим металом на планеті є каліфорній 252, про що пише Science Focus.

Каліфорній-252 (позначається як Cf-252) цінний завдяки тому, що є потужним джерелом нейтронів. Один мікрограм цього ізотопу може виробляти приблизно 139 мільйонів нейтронів за хвилину.

Зокрема на сайті Biology Insights розповіли більш детально. Річ у тім, що Каліфорній (Cf) – це сріблясто-білий елемент, який є однією з найдорожчих речовин на Землі.

Його найцінніший ізотоп, каліфорній-252 (Cf-252), може коштувати до 27 мільйонів доларів за грам.

Така приголомшлива ціна пояснюється надзвичайною складністю його синтезу,

– йдеться у матеріалі.

Крім того, вартість ще обумовлена високими витратами на безпечне поводження та цінністю його застосувань.

Важливий метал можна зокрема використовувати в ядерних реакторах.

Ба більше, він ще є дуже актуальним у промислових приладах для візуалізації.

Ця технологія, відома як нейтронна радіографія, допомагає виявляти внутрішню корозію, тріщини або неякісні зварні шви в деталях, які інакше неможливо перевірити,

– пояснили у тексті.

Ще одна важлива сфера застосування – медицина, зокрема лікування раку. Нейтрони каліфорнію-252 можна ефективно використовувати у точно спрямованій променевій терапії для знищення ракових клітин.

Зверніть увагу! Каліфорній-252 – це радіоактивний ізотоп, який не зустрічається в природі. Вперше його отримали у 1950 році в радіаційній лабораторії Каліфорнійського університету.

