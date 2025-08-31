Найглибшим кар'єром в США вважають Бінгем-Каньйон, де видобувають мідь, молібден, золото та срібло. Крім того, рудник каньйон є одним із найбільших техногенних об'єктів в історії людства, а масштаби робіт можна побачити навіть з космосу.

Чим відомий кар'єр Бінгем і що там видобувають? Бінгем-Каньйон розташований у штаті Юта, а його глибина сягає 1,2 кілометра, натомість довжина – 4 кілометри, дізнався 24 Канал. Читайте також Багатство під землею: де в Україні найбільші рудні копалини Відомо, що розпочав функціонувати Бінгем з 1863 року і є найстарішим робочим кар'єром. З нього видобуто найбільше мідної руди у світі – понад 19 мільйонів тонн, а щодня тут видобувають до 450 тонн мідної руди.

Крім міді тут видобувають золото, срібло, молібден – тобто супутні метали, що вилучаються під час переробки мідної руди. До цього списку ще додається телур, який теж видобувається як побічний продукт у процесі виплавки міді.

У 2020 році гірничопромисловий центр належить британсько-австралійській корпорації Rio Tinto Group. Крім того, за посередника є американська мідна компанія Юта Кеннекотт. Зауважте! У 1966 році кар'єру надали статус національного історичного пам'ятника США. Яка історія кар'єру? Назва кар'єру походить від прізвища перших поселенців біля кар'єру, що виявили його. Це були брати Томас та Санфорд Бінгеміни, які у 1848 році виявили тут мідну руду. У 1863 році тут було знайдено вже розсипи золота та свинцево-срібних руд. У 1873 році до каньйону підвели залізницю, що сприяло промисловому видобутку поліметалічних руд.

У 1887 році завдяки спорудженню розвідувальних тунелів виявлено потужні рудні поклади з умістом міді понад 2%.

Водночас бум видобутку припав на перші десятиріччя 20 століття, коли численні малі підприємства, які видобували там метали, об'єдналися у велику компанію "Мідь Юти".

Вже у 1912 році воно стало найбільшим промисловим гірничим комплексом світу. Що відомо про найбільший кар'єр у світі? Нагадуємо, що найбільшим у світі кар'єром є Чукікамата в Чилі, де видобувають мідь на глибині 1 000 метрів.

Датують перший видобуток копалин в цьому регіоні ще у VI столітті нашої ери, а промислова розробка почалася лише в 1910-х роках.

Сама копальня Чукікамата сформувалася під впливом гарячих потоків, які проходили через магматичні породи.

В кар'єрі запущено підземний видобуток, що продовжив термін експлуатації родовища мінімум на 40 років.