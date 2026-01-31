Від 1 до 25 копійок: монети, якими більше не заплатиш
- В Україні з обігу вилучено монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, а у 2025 році планується вилучення монети в 10 копійок.
- Найдорожчими колекційними монетами є рідкісні зразки 1992 року, зокрема 1 гривня та 2 копійки, які можуть коштувати до 30 тисяч гривень.
В Україні вже декілька років 4 види номіналів монет були виведені з обігу, а це означає, що їх не приймають на сьогодні для розрахунку за товар. А у 2025 році до цього списку додалася ще одна копійка.
Які монети були виведені монети з обігу 2019 та 2020 року?
Наразі відомо, що монети номіналом в 1,2 та 5 копійок виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року, свідчать дані Нацбанку. А вже з 1 жовтня 2020 року вилучив монету у 25 копійок.
Як пояснив тоді регулятор, у перспективі номінальний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12 номіналів, а згодом наблизиться до світової практики в лише 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот.
Восени 2025 року було ухвалене рішення про вилучення з обігу вже монети номіналом в 10 копійок. Втім наразі вони поки залишаються платіжним засобом.
- Наразі банки України не видаватимуть із кас 10 копійок за всіма видами готівкових операцій,
- Нацбанк також не карбуватиме монети номіналом в 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.
У вжитку досі залишаються, крім 10 копійок, ще 50 копійок, які були введені в обіг у 1996 році. А також нові обігові монети номіналами в 1,2, 5 та 10 гривень.
- Наприклад номінали 1 та 2 гривні були введені 27 квітня 2018 року,
- Номінал в 5 гривень – 20 грудня 2019 року,
- А монета 10 гривень – 3 червня 2020 року.
Старі монети, що коштують дорого
Відповідно до каталогу "Монети-ягідки", найдорожчими монетами для нумізматів є рідкісні монети номіналом в 1 гривню та 2 копійки 1992 року. Їхня ціна сягає орієнтовно 30 тисяч гривень. Трішки менше коштують монети номіналом в 10 копійок 1992 року.
Цікаво! Найдорожча на сьогодні монета (1 гривня 1992 року) є пробною, яку карбували для того, щоб налаштувати обладнання. Їхній тираж невідомий, а знайти її майже нереально.
Не менш цінними є монети 1995 року, як-от 1 гривня, яка може коштувати до 16 тисяч гривень. Також цінується доволі дорого 50 копійок 1994 року.
Які номінали євро виводять з обігу?
Банкноту номіналом 500 євро припинили випускати ще у 2019 році, і вона не входить до сучасної серії "Європа". Таке рішення про поетапне виведення найвищої євробанкноти за номіналом ухвалив Євроцентробанк з метою зменшення ризику шахрайства та зловживань.
І хоч її більше не друкують, але вона досі залишається платіжним засобом. Крім того, їх можна обміняти в банках без строку давності. Загалом вони продовжуватимуть мати законну вартість поки їхній запаси не будуть вичерпані.