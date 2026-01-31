От 1 до 25 копеек: монеты, которыми больше не заплатишь

В Украине уже несколько лет 4 вида номиналов монет были выведены из обращения, а это значит, что их не принимают сегодня для расчета за товар. А в 2025 году к этому списку добавилась еще одна копейка.

Какие монеты были выведены монеты из обращения 2019 и 2020 года?

Известно, что монеты номиналом в 1,2 и 5 копеек выведены из обращения с 1 октября 2019 года, свидетельствуют данные Нацбанка. А уже с 1 октября 2020 года изъял монету в 25 копеек.

Как пояснил тогда регулятор, в перспективе номинальный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12 номиналов, а впоследствии приблизится к мировой практике в только 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот.

Осенью 2025 года было принято решение о изъятии из обращения уже монеты номиналом в 10 копеек. Впрочем пока они пока остаются платежным средством.

Сейчас банки Украины не будут выдавать из касс 10 копеек по всем видам наличных операций,

Нацбанк также не будет чеканить монеты номиналом в 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

В употреблении до сих пор остаются, кроме 10 копеек, еще 50 копеек, которые были введены в обращение в 1996 году. А также новые оборотные монеты номиналами в 1,2, 5 и 10 гривен.

Например номиналы 1 и 2 гривны были введены 27 апреля 2018 года,

Номинал в 5 гривен – 20 декабря 2019 года,

А монета 10 гривен – 3 июня 2020 года.

Старые монеты, что стоят дорого

Согласно каталогу "Монеты-ягодки", самыми дорогими монетами для нумизматов являются редкие монеты номиналом в 1 гривну и 2 копейки 1992 года. Их цена достигает ориентировочно 30 тысяч гривен. Немного меньше стоят монеты номиналом в 10 копеек 1992 года.

Интересно! Самая дорогая на сегодня монета (1 гривна 1992 года) является пробной, которую чеканили для того, чтобы настроить оборудование. Их тираж неизвестен, а найти ее почти нереально.

Не менее ценными являются монеты 1995 года, например 1 гривна, которая может стоить до 16 тысяч гривен. Также ценится довольно дорого 50 копеек 1994 года.

