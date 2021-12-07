Яким буде курс гривні щодо долара до 2024 року: консенсу-прогноз Мінекономіки

Міністерство економіки України оприлюднило новий прогноз щодо курсу долара США на наступні три роки. Чого чекати від гривні – читайте далі.

Експерти очікують, що протягом останнього місяця поточного року курс долара буде коливатися на рівні 27,50 гривні. Тоді як середньорічний курс становить 27,40 гривні за долар США.

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Новий прогноз від Мінекономіки

Фахівці Міністерства економіки України зазначили у консенсус-прогнозі на 2022 рік, що середньорічний курс буде становити 27,80 гривні за американський долар. Наприкінці року вартість американської нацвалюти може зрости до 28,10 гривні. Щодо наступних двох років, то в консенсус-прогнозі вказані наступні цифри:

наприкінці 2023 року знову очікують незначне подорожчання долара США – до 28,40 гривні. Середньорічний показник зупиниться на рівні 28,63 гривні за долар;

Середньорічний показник зупиниться на рівні за долар; у 2024 році прогнозують, що середньорічний курс долара досягне позначки у 28,20 гривні. Тоді як наприкінці року долар США буде коштувати 29 гривень.

Що буде з гривнею до 2024 року / Скриншот Мінекономіки

Станом на сьогодні, 7 грудня 2021 року, Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,38 гривні. Загалом за останній місяць українська нацвалюта впала майже на 5%. Головною причиною стрімкого знецінення гривні називають загрозу повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Наприкінці листопада Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений прогноз щодо гривні, зазначивши коливання курсу до 2026 року. У МВФ очікують, що у середньорічній перспективі курс гривні до долара протягом вище зазначеного періоду коливатиметься в діапазоні від 27,32 гривні до 28 гривень.