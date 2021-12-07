Эксперты ожидают, что в течение последнего месяца текущего года курс доллара будет колебаться на уровне 27,50 гривны. В то время как среднегодовой курс составляет 27,40 гривны за доллар США.

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Новый прогноз от Минэкономики

Специалисты Министерства экономики Украины отметили в консенсус-прогнозе на 2022 год, что среднегодовой курс составит 27,80 гривны за американский доллар. В конце года стоимость американской нацвалюты может возрасти до 28,10 гривны. Что касается следующих двух лет, то в консенсус-прогнозе указаны следующие цифры:

В конце 2023 года снова ожидают незначительное подорожание доллара США – до 28,40 гривны. Среднегодовой показатель остановится на уровне 28,63 гривны за доллар;

в 2024 году прогнозируют, что среднегодовой курс доллара достигнет отметки в 28,20 гривны . В то время как в конце года доллар США будет стоить 29 гривен.

Что будет с гривной к 2024 году / Скриншот Минэкономики

На сегодня, 7 декабря 2021 года, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,38 гривны. В целом за последний месяц украинская нацвалюта упала почти на 5% . Главной причиной стремительного обесценивания гривны называют угрозу полномасштабного вторжения России на территорию Украины.