Спочатку впаде, а потім виросте: яким буде курс долара у 2021 році

На українську гривню впливають безліч факторів: від співпраці з МВФ до кількості хворих на коронавірус. Фінансисти очікують, що цього року гривня продовжить бути нестабільною.

Прогнози курсу валют до кінця 2021 року

Курс долара у квітні

Вперше за кілька місяців курс долара піднявся до 28 гривень. Серед причин фінансисти, опитані Liga.net, називають:

світову ситуацію з коронавірусом , адже кількість захворювань стрімко росте. Як наслідок американський долар виріс до більшості валют світу.

, адже кількість захворювань стрімко росте. Як наслідок американський долар виріс до більшості валют світу. холодну погоду в лютому – березні, що затримало посівну кампанію.

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Банкіри очікують зміцнення гривні у квітні. Зокрема, повернення до рівня 27,6 гривні за долар можливе вже на другому тижні квітня, прогнозує начальник управління казначейських операцій банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко.

Курс долара до липня

Поточний консенсус-прогноз економістів, опитаних виданням, на кінець червня 2021 року – 27,3 гривні за долар.

Чому гривня буде міцна:

Локдаун . Цієї весни Україна відмовилася від загальнонаціонального карантину, проте багато великих міст запровадили локдаун. Це погано для економіки, але така ситуація сприяє зміцненню гривні – попит на іноземну валюту впаде.

. Цієї весни Україна відмовилася від загальнонаціонального карантину, проте багато великих міст запровадили локдаун. Це погано для економіки, але така ситуація сприяє зміцненню гривні – попит на іноземну валюту впаде. Посівна . Основне джерело валюти на ринку у квітні – продаж аграріїв які проводять посівну кампанію. Оскільки роботи відкладалися через холодну погоду, зараз вони принесуть більше валюти на ринок.

. Основне джерело валюти на ринку у квітні – продаж аграріїв які проводять посівну кампанію. Оскільки роботи відкладалися через холодну погоду, зараз вони принесуть більше валюти на ринок. Ціни на експорт . На стороні гривні – ціни на товари українського експорту у світі, що впливає на обсяги валютної виручки на міжбанку. У березні знизилися ціни на залізну руду і пшеницю.

. На стороні гривні – ціни на товари українського експорту у світі, що впливає на обсяги валютної виручки на міжбанку. У березні знизилися ціни на залізну руду і пшеницю. Нерезиденти і ОВДП. Іноземні інвестори з січня збільшили гривневий портфель з 80 до 100 мільярдів гривень. І хоч в березні їх інтерес ослаб, українські ОВДП все ще приваблюватимуть нерезидентів високими ставками.

Прогноз до кінця 2021 року

Аналітики очікують, що 2021 рік гривня закінчить на рівні 28,5 гривні за долар.

Чому гривня впаде:

Сезонні чинники: закупівля імпортних паливно-мастильних матеріалів аграріями під час збирання врожаю, підготовка уряду до нового опалювального сезону.

закупівля імпортних паливно-мастильних матеріалів аграріями під час збирання врожаю, підготовка уряду до нового опалювального сезону. Невизначеність з МВФ . Невідомо чи Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною в рамках програми stand-by. Поки що Україна отримала лише перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів.

. Невідомо чи Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною в рамках програми stand-by. Поки що Україна отримала лише перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів. Виплати за держборгом . Зокрема у вересні Україна повинна заплатити понад 100 мільярдів гривень.

. Зокрема у вересні Україна повинна заплатити понад 100 мільярдів гривень. Інфляція.

Курс гривні 5 квітня

У понеділок, 5 квітня, НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривні за долар.

З початку року гривня зміцнилася на 1,1% відносно долара.