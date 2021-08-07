Аналітики KSE очікують, що середньорічний курс гривні цьогоріч буде на рівні 28,20 гривні за долар. У 2022 році гривня знеціниться до 29,10 за долар.

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Гривня знецінюватиметься помірно, ми очікуємо досягнення рівня у 30 гривень за долар США лише наприкінці 2023 року (близько 3% знецінення щороку),

– йдеться у макропрогнозі.

Що впливатиме на курс гривні

Збалансований платіжний баланс. Цьому сприятимуть:

кращі можливості для українського експорту;

повільне відновленні імпорту.

Водночас випробуванням для гривні стане вересень цього року, період максимальної виплати зовнішнього боргу. Україна має виплатити майже 105 мільярдів гривень.

Ми дотримуємося обережного оптимізму щодо співпраці з МВФ, яка поки що продовжується у форматі щомісячного обміну заявами, тому Національний банк сприятиме виплаті боргу через інтервенції, але лише разово,

– йдеться у дослідженні.

Разом з високою інфляцією виплата боргів обумовлюватиме знецінення гривні після тимчасового укріплення у липні – серпні цього року.

Відтак аналітики KSE очікують:

наприкінці 2021 року курс гривні до долара становитиме 28,20 гривні за долар США.

наприкінці 2022 року – 28,90 гривні.

наприкінці 2023 року – 29,90 гривні.

На 9 серпня Нацбанк встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 26,83. Міцнішою у 2021 році гривня була лише раз – 2 серпня.

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