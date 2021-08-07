Аналітики KSE очікують, що середньорічний курс гривні цьогоріч буде на рівні 28,20 гривні за долар. У 2022 році гривня знеціниться до 29,10 за долар.
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Гривня знецінюватиметься помірно, ми очікуємо досягнення рівня у 30 гривень за долар США лише наприкінці 2023 року (близько 3% знецінення щороку),
– йдеться у макропрогнозі.
Що впливатиме на курс гривні
Збалансований платіжний баланс. Цьому сприятимуть:
- кращі можливості для українського експорту;
- повільне відновленні імпорту.
Водночас випробуванням для гривні стане вересень цього року, період максимальної виплати зовнішнього боргу. Україна має виплатити майже 105 мільярдів гривень.
Ми дотримуємося обережного оптимізму щодо співпраці з МВФ, яка поки що продовжується у форматі щомісячного обміну заявами, тому Національний банк сприятиме виплаті боргу через інтервенції, але лише разово,
– йдеться у дослідженні.
Разом з високою інфляцією виплата боргів обумовлюватиме знецінення гривні після тимчасового укріплення у липні – серпні цього року.
Відтак аналітики KSE очікують:
- наприкінці 2021 року курс гривні до долара становитиме 28,20 гривні за долар США.
- наприкінці 2022 року – 28,90 гривні.
- наприкінці 2023 року – 29,90 гривні.
Інші прогнози KSE
- Середній прогноз реального ВВП у 2021 році становить 4.4%, у 2022 році – 3.9%.
- Консенсус-прогноз споживчої інфляції у 2021 році (грудень до грудня) підвищився до 8.1%.