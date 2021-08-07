Аналитики KSE ожидают, что среднегодовой курс гривны в этом году будет на уровне 28,20 гривны за доллар. В 2022 году гривна обесценится до 29,10 за доллар.

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Гривна будет обесцениваться умеренно, мы ожидаем достижения уровня в 30 гривен за доллар США лишь в конце 2023 (около 3% обесценение ежегодно),

– говорится в макропрогнозе.

Что будет влиять на курс гривни

Сбалансированный платежный баланс. Этому будут способствовать:

лучшие возможности для украинского экспорта;

медленное восстановления импорта.

В то же время испытанием для гривни станет сентябрь этого года, период максимальной выплаты внешнего долга . Украина должна выплатить почти 105 мишллиардов гривен.

Мы придерживаемся осторожного оптимизма относительно сотрудничества с МВФ, которое пока продолжается в формате ежемесячного обмена заявлениями, потому Национальный банк будет способствовать выплате долга через интервенции, но только разово,

– говорится в исследовании.

Вместе с высокой инфляцией выплата долгов будет обусловливать обесценивания гривны после временного укрепления в июле – августе этого года.

Поэтому аналитики KSE ожидают:

в конце 2021 курс гривны к доллару составит 28,20 гривны за доллар США.

в конце 2022 – 28,90 гривны.

в конце 2023 – 29,90 гривны.

На 9 августа Нацбанк установил официальный курс гривны относительно доллара на уровне 26,83 . Крепче в 2021 году гривна была лишь раз – 2 августа.

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