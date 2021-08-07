Аналитики KSE ожидают, что среднегодовой курс гривны в этом году будет на уровне 28,20 гривны за доллар. В 2022 году гривна обесценится до 29,10 за доллар.
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Гривна будет обесцениваться умеренно, мы ожидаем достижения уровня в 30 гривен за доллар США лишь в конце 2023 (около 3% обесценение ежегодно),
– говорится в макропрогнозе.
Что будет влиять на курс гривни
Сбалансированный платежный баланс. Этому будут способствовать:
- лучшие возможности для украинского экспорта;
- медленное восстановления импорта.
В то же время испытанием для гривни станет сентябрь этого года, период максимальной выплаты внешнего долга. Украина должна выплатить почти 105 мишллиардов гривен.
Мы придерживаемся осторожного оптимизма относительно сотрудничества с МВФ, которое пока продолжается в формате ежемесячного обмена заявлениями, потому Национальный банк будет способствовать выплате долга через интервенции, но только разово,
– говорится в исследовании.
Вместе с высокой инфляцией выплата долгов будет обусловливать обесценивания гривны после временного укрепления в июле – августе этого года.
Поэтому аналитики KSE ожидают:
- в конце 2021 курс гривны к доллару составит 28,20 гривны за доллар США.
- в конце 2022 – 28,90 гривны.
- в конце 2023 – 29,90 гривны.
Другие прогнозы KSE
- Средний прогноз реального ВВП в 2021 году составляет 4.4%, в 2022 году – 3.9%.
- Консенсус-прогноз потребительской инфляции в 2021 году (декабрь к декабрю) повысился до 8.1%.