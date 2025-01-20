Які статки у президента США та першої леді

Які статки має Меланія Трамп

За даними іноземних ЗМІ, статки першої леді США влітку 2024 року могли сягати 50 мільйонів доларів, передає 24 Канал. Водночас у листопаді цього року вони найімовірніше сягнули вже 70 мільйонів доларів.

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Накопичення, які має Меланія, вважають не лише наслідком від одруження з бізнесменом Дональдом Трампом, але й через її успішні бізнеси.

Скільки грошей у Дональда Трампа

За даними Forbes, статки Дональда Трампа за 2024 рік оцінюють у трохи більше, аніж 6 мільярдів доларів. Цікаво, що на початку минулого року статки Трампа становили лише близько 2,5 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Станом на 20 січня 2025 року, за даними Bloomberg Billionaires Index, загальні статки Дональда Трампа займають 415 місце у рейтингу найбагатших і складають вже 7,16 мільярда доларів.

Як розпочинала свій шлях у бізнесі Меланія Трамп

У 16 років вона розпочала модельну кар'єру, а вже у 18 років була на подіумі Мілану та Парижу.

З переїздом до Нью-Йорка, Меланія стала знайомим обличчям Vogue, Vanity Fair nf Glamour, що принесло їй фінансовий успіх.

Як відомо, до того, як вона стала першою леді вперше, Меланія мала власний ювелірний бренд – Melania Timepieces and Jewelry.

Перша леді США також випустила однойменні мемуари, які дебютували у верхній частині списку бестселерів документальної літератури в твердій обкладинці New York Times.

Як повідомляє Business Insider, Меланії Трамп належить квартира з однією спальнею та 1,5 ванною в Trump Tower у Нью-Йорку. Придбала квартиру жінка у 2016 році за майже 1,5 мільйона доларів.

У 2023 році Меланія Трамп переуклала шлюбний контракт з Дональдом Трампом. Є чутки, що це було зроблено для того, щоб захистити власні статки через юридичні проблеми Трампа.

На початку 2025 року Меланія Трамп запустила власний мемкоїн MELANIA. Це трапилося одразу після того, як офіційний токен Дональда Трампа досяг ринкової капіталізації в 15 мільярдів доларів, а потім впав майже на 40%.

Наразі мемкоїн MELANIA досяг ринкової капіталізації в 5 мільярдів доларів протягом перших 30 хвилин після запуску. Його купили вже понад 25 000 інвесторів.

Зауважте! Меланія Трамп (до одруження Кнавс) народилася у Словенії у 1970 році. Вона є другою першою леді США в історії США, яка народилася поза межами країни. З Дональдом Трампом мають спільного сина – Беррона Трампа, який є п'ятою й наймолодшою ​​дитиною теперішнього президента США.

Скандали з деклараціями Трампів

Наприкінці 2022 року, Комітет Палати представників США опублікував спільні податкові декларації президента Дональда Трампа та його дружини Меланії за 6 останніх років.

Стало відомо, що у 2020 році колишня перша леді Меланія Трамп заробила майже 4 тисячі доларів модельного доходу, передає CBS News. У декларації не вказано тип модельної роботи, хоча гроші підпадають під "податки та ліцензії".