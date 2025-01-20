Какое состояние у президента США и первой леди

Какое состояние имеет Мелания Трамп

По данным иностранных СМИ, состояние первой леди США летом 2024 года могло достигать 50 миллионов долларов, передает 24 Канал. В то же время в ноябре этого года они скорее всего достигли уже 70 миллионов долларов.

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Накопления, которые имеет Мелания, считают не только следствием от брака с бизнесменом Дональдом Трампом, но и из-за ее успешных бизнесов.

Сколько денег у Дональда Трампа

По данным Forbes, состояние Дональда Трампа за 2024 год оценивается в чуть более, чем 6 миллиардов долларов. Интересно, что в начале прошлого года состояние Трампа составляло лишь около 2,5 миллиарда долларов.

Обратите внимание! По состоянию на 20 января 2025 года, по данным Bloomberg Billionaires Index, общее состояние Дональда Трампа занимают 415 место в рейтинге самых богатых и составляют уже 7,16 миллиардов долларов.

Как начинала свой путь в бизнесе Мелания Трамп

В 16 лет она начала модельную карьеру, а уже в 18 лет была на подиуме Милана и Парижа.

С переездом в Нью-Йорк, Мелания стала знакомым лицом Vogue, Vanity Fair nf Glamour, что принесло ей финансовый успех.

Как известно, до того, как она стала первой леди впервые, Мелания имела собственный ювелирный бренд – Melania Timepieces and Jewelry.

Первая леди США также выпустила одноименные мемуары, которые дебютировали в верхней части списка бестселлеров документальной литературы в твердой обложке New York Times.

Как сообщает Business Insider, Мелании Трамп принадлежит квартира с одной спальней и 1,5 ванной в Trump Tower в Нью-Йорке. Приобрела квартиру женщина в 2016 году за почти 1,5 миллиона долларов.

В 2023 году Мелания Трамп перезаключила брачный контракт с Дональдом Трампом. Есть слухи, что это было сделано для того, чтобы защитить собственное состояние из-за юридических проблем Трампа.

В начале 2025 года Мелания Трамп запустила собственный мемкоин MELANIA. Это случилось сразу после того, как официальный токен Дональда Трампа достиг рыночной капитализации в 15 миллиардов долларов, а затем упал почти на 40%.

Сейчас мемкоин MELANIA достиг рыночной капитализации в 5 миллиардов долларов в течение первых 30 минут после запуска. Его купили уже более 25 000 инвесторов.

Обратите внимание! Мелания Трамп (до замужества Кнавс) родилась в Словении в 1970 году. Она является второй первой леди США в истории США, которая родилась за пределами страны. С Дональдом Трампом имеют общего сына – Беррона Трампа, который является пятым и самым младшим ребенком нынешнего президента США.

Скандалы с декларациями Трампов

В конце 2022 года, Комитет Палаты представителей США опубликовал совместные налоговые декларации президента Дональда Трампа и его жены Мелании за 6 последних лет.

Стало известно, что в 2020 году бывшая первая леди Мелания Трамп заработала почти 4 тысячи долларов модельного дохода, передает CBS News. В декларации не указан тип модельной работы, хотя деньги подпадают под "налоги и лицензии".