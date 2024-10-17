Звідки отримують прибутки Волтони

Саме родині Волтон належали ключові акції корпорації Walmart. Під керівництвом цієї компанії перебувають гіпермаркети, універмаги та інші точки роздрібної торгівлі не тільки в США, а й у 23 країнах світу.

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Статки родини Волтон оцінюються по-різному. Також у 2018 році родина Волтонів продала частину своїх акцій і тепер володіє менш як 50% Walmart.

Наприклад, Yahoo.finance вважає, що ця сума сягає 347 мільярдів доларів.

А от Forbes станом на 8 лютого 2024 року вказує цифру у 267 мільярдів доларів.

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Найбагатша родина Америки

Напевне можна сказати те, що родина Волтонів є найбагатшою в Америці і продовжує лише збільшувати свій капітал:

у 2014 році статки родини оцінювали у 152 мільярди доларів;

у 2015 вони зменшились до 149 мільярдів доларів;

у 2016 спад був ще більший – до 130 мільярдів доларів;

а уже у 2020 році статки Волтонів зросли до 247 мільярдів доларів;

у 2024 – сягнули 267 мільярдів доларів.