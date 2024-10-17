Откуда получают доходы Уолтоны

Именно семье Уолтон принадлежали ключевые акции корпорации Walmart. Под руководством этой компании находятся гипермаркеты, универмаги и другие точки розничной торговли не только в США, но и в 23 странах мира.

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Состояние семьи Уолтон оценивается по-разному. Также в 2018 году семья Уолтонов продала часть своих акций и теперь владеет менее 50% Walmart.

Например, Yahoo.finance считает, что эта сумма достигает 347 миллиардов долларов.

А вот Forbes по состоянию на 8 февраля 2024 года указывает цифру в 267 миллиардов долларов.

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Самая богатая семья Америки

Наверняка можно сказать то, что семья Уолтонов является самой богатой в Америке и продолжает только увеличивать свой капитал:

в 2014 году состояние семьи оценивали в 152 миллиарда долларов;

в 2015 они уменьшились до 149 миллиардов долларов;

в 2016 спад был еще больше – до 130 миллиардов долларов;

а уже в 2020 году состояние Уолтонов выросло до 247 миллиардов долларов;

в 2024 – достигли 267 миллиардов долларов.