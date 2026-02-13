Ви могли цього не знати: які роки вигідно враховувати під час виходу на пенсію
- Пенсійний фонд України автоматично враховує заробітну плату з 1 липня 2000 року, але можна врахувати й ранні періоди при наявності підтверджуючих документів.
- Вигідно враховувати доходи з 1980-1990-х років, якщо офіційний дохід був високим, для підвищення середнього коефіцієнта заробітку і розміру пенсії.
Щороку в Україні зростають вимогу до страхового стажу, який потрібен для виходу на пенсію. А чимало українців навіть не підозрюють, що вони можуит впливати на розрахунок своєї виплати.
Які роки вигідно врахувати під час виходу на пенсію?
Пенсійний фонд України автоматично використовує відомості про зарплату з 1 липня 2000 року, про що йдеться у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Вся інформація вже міститься в електронних реєстрах. Але іноді можна враховувати й ранні періоди роботи:
- за особистим бажанням;
- якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше ніж 5 років.
Як зазначив експерт з пенсійного законодавства Сергій Коробкін, довідки про зарплату до 2000 року приймаються лише, якщо їх можна підтвердити первинними бухгалтерськими документами.
Якщо людина виходить на пенсію, наприклад, у 2026 році, Пенсійний фонд автоматично врахує заробітну плату за період 2000 – 2026,
– йдеться у матеріалі.
Але пенсіонер або пенсіонерка має право додатково подати довідки про доходи за попередні роки.
Зверніть увагу! Це вигідно особам, які в 1980 – 1990-х роках мали високий офіційний дохід. Тому їхній середній коефіцієнт заробітку може зросте, а значить й розмір щомісячної пенсії.
Що ще слід знати про страховий стаж?
- У 2026 році, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Для того, аби отримувати пенсію у 63 роки – мінімум 23 роки стажу, а у 65 років – щонайменше 15 років.
- У страховий стаж зараховуються лише ті періоди часу, за які сплачено єдиний соціальний внесок – або роботодавцем, або самою людиною. Тобто не враховуються ті періоди, коли людина працювала не офіційно.