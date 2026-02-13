Які роки вигідно врахувати під час виходу на пенсію?

Пенсійний фонд України автоматично використовує відомості про зарплату з 1 липня 2000 року, про що йдеться у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Вся інформація вже міститься в електронних реєстрах. Але іноді можна враховувати й ранні періоди роботи:

за особистим бажанням;

якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше ніж 5 років.

Як зазначив експерт з пенсійного законодавства Сергій Коробкін, довідки про зарплату до 2000 року приймаються лише, якщо їх можна підтвердити первинними бухгалтерськими документами.

Якщо людина виходить на пенсію, наприклад, у 2026 році, Пенсійний фонд автоматично врахує заробітну плату за період 2000 – 2026,

– йдеться у матеріалі.

Але пенсіонер або пенсіонерка має право додатково подати довідки про доходи за попередні роки.

Зверніть увагу! Це вигідно особам, які в 1980 – 1990-х роках мали високий офіційний дохід. Тому їхній середній коефіцієнт заробітку може зросте, а значить й розмір щомісячної пенсії.

Що ще слід знати про страховий стаж?