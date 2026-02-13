Вы могли этого не знать: какие годы выгодно учитывать при выходе на пенсию
- Пенсионный фонд Украины автоматически учитывает заработную плату с 1 июля 2000 года, но можно учесть и ранние периоды при наличии подтверждающих документов.
- Выгодно учитывать доходы с 1980-1990-х годов, если официальный доход был высоким, для повышения среднего коэффициента заработка и размера пенсии.
Ежегодно в Украине растут требования к страховому стажу, который нужен для выхода на пенсию. А многие украинцы даже не подозревают, что они могуит влиять на расчет своей выплаты.
Какие годы выгодно учесть при выходе на пенсию?
Пенсионный фонд Украины автоматически использует сведения о зарплате с 1 июля 2000 года, о чем говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Вся информация уже содержится в электронных реестрах. Но иногда можно учитывать и ранние периоды работы:
- по личному желанию;
- если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.
Как отметил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, справки о зарплате до 2000 года принимаются только, если их можно подтвердить первичными бухгалтерскими документами.
Если человек выходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период 2000 – 2026,
– говорится в материале.
Но пенсионер или пенсионерка имеет право дополнительно подать справки о доходах за предыдущие годы.
Обратите внимание! Это выгодно лицам, которые в 1980 – 1990-х годах имели высокий официальный доход. Поэтому их средний коэффициент заработка может вырастет, а значит и размер ежемесячной пенсии.
Что еще следует знать о страховом стаже?
- В 2026 году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа. Для того, чтобы получать пенсию в 63 года – минимум 23 года стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет.
- У страховой стаж засчитываются только те периоды времени, за которые уплачен единый социальный взнос – или работодателем, или самим человеком. То есть не учитываются те периоды, когда человек работал не официально.