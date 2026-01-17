Не лише стратегічні, але й рідкісні ресурси: чим українські надра цікаві світу
- Україна має багаті поклади стратегічних і критичних корисних копалин, включаючи уран, титан, літій та інші рідкісні елементи.
- Наразі затверджено список з 11 стратегічних і 28 критичних корисних копалин, що покращує інвестиційний клімат у сфері надрокористування.
Україна має багаті надра з покладами критичних і стратегічних корисних копалин – від титану до літію, а також рідкісних елементів. Зокрема на державному рівні затверджено список цих ресурсів. Втім не всі родовища, про які відомо, розробляються, хоч перспективи є.
Які корисні копалини є важливими для економіки України?
Ще влітку 2025 року Кабмін затвердив документ з переліком корисних копалин, що мають стратегічне та критичне значення для економіки країни. Крім того, в документі зазначалися ще й родовища корисних копалин, передає 24 Канал з посиланням на Постанову № 845.
Читайте також Протести в Ірані й погрози Трампа: що буде з цінами на нафту та чи постраждає Росія
Таким чином, до списку стратегічних корисних копали входять 11 елементів, зокрема уран, титан, цирконій, мідь, стронцій, нікель тощо. А до критичних корисних копалин – 28 елементів, а саме рідкоземельні руди, літій, індій, цезій, олово, ванадій, галій, індій та інші.
Як повідомляють в Спілці геологів України, ця резолюція покращує інвестиційний клімат України щодо сфери надрокористування.
Зверніть увагу! Відповідно до постанови, як стратегічні, так і інші корисні копалини, для яких немає заміни, а ризик перебоїв постачання для них є занадто високий, класифікуються як критично важливі.
Які мінерали потенційно мають перспективи для видобутку?
Ще у 2023 році у науковому дослідженні, яке було підготовлене за участю Державної комісії України із запасів корисних копалин, йшлося про те, що до високоперспективних мінералів, які є в надрах України, входять рідкісні землі, скандій, германій, графіт, п'єзокварц тощо.
Наразі копалини мають вже підтверджені обсяги покладів, але не розробляються або ж розробляються, втім доволі мало.
Натомість щодо родовищ, то за даними CEOBS найціннішими є 37 критично важливих, частина серед яких багата на такі корисні копалини:
- Бирзулівське родовище (поблизу села Коробчине, Кіровоградська область) – відомо про поклади ільменітових руд, є частиною більшого титанового родовища.
- Ділянка "Гайдарівський прояв" (околиці села Гайдари, Чугуївський район, Харківська область) – знайдені титанові та цирконієві руди.
- Ділянка "Железняки" (Житомирський район) – є поклади нікелю, кобальту, платини та паладію.
- Ділянка "Підлісна" (Житомирська область) – відомо про титан та цирконій.
- Карнаухівське родовище (околиці села Миколаївка, Дніпровський район, Дніпропетровська область) – поклади кобальту та нікелю.
- Корчаківська ділянка (околиці села Мала Корчаківка, Сумський район, Сумська область) – родовище титанових та цирконієвих руд.
- Мазуровське родовище (Волноваський район, Донецька область) – містить нефелінові руди, поклади цирконію, танталу, ніобію й інших рідкоземельних елементів.
Як Росія використовуватиме окуповані території України?
Росія вже цього року планує провести програму масштабних геологорозвідувальних робіт на території окупованої Донецької області, які мають тривати аж до 2031 року. Це робиться для того, щоб виявити сировину, яка потрібна сучасній економіці, зокрема стратегічні та рідкісні метали. В Службі зовнішньої розвідки України такі дії ворога називають ресурсним пограбуванням окупованих територій.
Ще у 2024 році британська розвідка доповіла, що Росія продовжує видобуток корисних копалин на окупованих територіях, зокрема на південь від Дніпрорудного в Запорізькій області України. Копалини вивозять залізницею, яка прямує через Керченський міст в Криму до Росії. Відтак ворог покращує транспортні мережі на окупованих територіях для того, щоб вивозити українські корисні копалини у великих обсягах.