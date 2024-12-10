У Дії з'явилися 2 нові облігації: які відсотки за ними встановлено

Українці можуть підтримувати українську армію різними методами. Зокрема, громадяни мають змогу купувати військові облігації.

Які облігації тепер доступні українцям

Військові облігації це не тільки допомога українським військовим, а і метод отримання доходу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі,

– йдеться в повідомленні Дії.

Які нові облігації було введеноу грудні:

облігація "Вугледар" за якою встановлена ставка – 15,6%, датою виплати призначено 29 квітня 2026 року;

"Скадовськ" – має ставку 16,4% – виплата відбудеться 7 квітня 2027 року.

Зверніть увагу! Зараз українці мають змогу придбати і інші облігації. Ознайомитись з усіма пропозиціями можна у відповідному розділі застосунку Дія.