В Дие появились 2 новые облигации: какие проценты по ним установлены

Украинцы могут поддерживать украинскую армию различными методами. В частности, граждане имеют возможность покупать военные облигации.

Какие облигации теперь доступны украинцам

Военные облигации это не только помощь украинским военным, а и метод получения дохода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Когда покупаете военные облигации, помогаете обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Каждая облигация будет отображаться в приложении и напоминать о вашей помощи государству,

– говорится в сообщении Дии.

Какие новые облигации были введены в декабре:

облигация "Угледар" по которой установлена ставка – 15,6%, датой выплаты назначено 29 апреля 2026 года;

"Скадовск" – имеет ставку 16,4% – выплата состоится 7 апреля 2027 года.

Обратите внимание! Сейчас украинцы могут приобрести и другие облигации. Ознакомиться со всеми предложениями можно в соответствующем разделе приложения Дия.