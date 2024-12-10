Які облігації тепер доступні українцям
Військові облігації це не тільки допомога українським військовим, а і метод отримання доходу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі,
– йдеться в повідомленні Дії.
Які нові облігації було введеноу грудні:
- облігація "Вугледар" за якою встановлена ставка – 15,6%, датою виплати призначено 29 квітня 2026 року;
- "Скадовськ" – має ставку 16,4% – виплата відбудеться 7 квітня 2027 року.
Зверніть увагу! Зараз українці мають змогу придбати і інші облігації. Ознайомитись з усіма пропозиціями можна у відповідному розділі застосунку Дія.