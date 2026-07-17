Які 5 копійок 1992 року можна продати

На порталі "Монети-ягідки" радять уважно роздивитися карбування. У даному випадку йдеться про гурт і герб на аверсі.

По-перше, рідкісними вважають копійки з великою насічкою на гурті. За однією з версій, невелика кількість екземплярів отримала саме таке оформлення ребра через виробничу помилку.

Однак різновид 1.1ААк передбачає також потовщення у верхній частині середнього зуба державного герба, "хвостик" на одиниці в даті випуску, а також гроно №2 у формі прямокутного трикутника.

На інтернет-аукціонах та маркетплейсах відповідні зразки нумізмати оцінюють від 4 до 10 тисяч гривень.



Насічка на гурті 5 копійок 1992 року / Фото "Монети-ягідки"

По-друге, особливої уваги заслуговують навіть копійки з дрібною насічкою на гурті. Різновид 2БАм карбували на Луганському верстатобудівному заводі, і він кардинально відрізняється від решти монет. Зокрема, має вузький середній зуб герба та гроно №2 у формі тупокутного трикутника, а одиниця в даті без "хвостика".

Продати такий екземпляр цілком можливо за 2,5 – 7 тисяч гривень, тоді як ціна зразків із додатковим поворотом однієї сторони відносно іншої (аверс і реверс) сягає навіть 10 тисяч гривень.



Різновид 2БАм 5 копійок 1992 року / Фото "Монети-ягідки"

За даними регулятора, монету номіналом 5 копійок уже вилучили з готівкового обігу. Її виготовляли з нержавіючої сталі, у різні роки – на Монетному дворі Італії, вищезгаданому Луганському заводі та Банкнотно-монетному дворі Нацбанку.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явилися нові пам'ятні 5 гривень із Кирилом Кожум'якою. Спеціальний випуск присвячений відомому сюжету народної казки, головний герой якої уособлює мужність і готовність захищати інших навіть у найскладніші часи.