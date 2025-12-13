Рідкісніший за золото: який дорогоцінний метал дорожчає на ринку

Дорогоцінним металом традиційно вважають золото, але у світі є не менш важливий та рідкісний метал – платина. Він відрізняється не лише своєю обмеженістю у природі, але й унікальними властивостями. На ринку вартість платини помітно росте.

Скільки коштує платина?

На сьогодні платина торгується приблизно на рівні 1 756,8 долара за тройську унцію, а це приблизно 31 грам, передає 24 Канал з посиланням TradingEconomics.

Загалом вартість металу за останній рік зросла на 90%. Крім того, платина вперше досягнула позначки у понад 1 700 доларів за унцію з 2011 року після того, як ФРС США знизили ставку на 3 квартал цього року та сигналізували про менш жорсткий курс політики в майбутньому.

Платина вважається одним із найрідкісніших металів у світі, який використовується в різних галузях, зокрема в автомобільному виробництві, на нафтопереробних заводах, в ювелірній справі, а також в електротехнічній та хімічній промисловостях.

Метал торгується на різних біржах світу: Нью-Йоркській, Токійській, а ще на Лондонському ринку злитків.

Припадає виробництво металу здебільшого на Південну Африку – 80%. Далі у рейтингу йде Росія та США.

Що таке платина: це щільний та пластичний дорогоцінний метал зі сріблястим відблиском. Вважається одним із найрідкісніших елементів у земній корі. Порівнюючи із золотом, платина є 30 разів рідкісніша.

Які фактори впливають на дефіцит платини на ринку?

Через можливий дефіцит на ринку ціна на платину стрімко почала рости у 2025 році, повідомляє Bloomberg.

Такий поштовх ціни був спровокований ситуацією на Близькому Сході цього літа, коли інвестори очікували до чого може призвести конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також від рішення ФРС щодо кроків стосовно ставок.

Крім того, відповідно до дослідження Всесвітньої інвестиційної ради з платини (WPIC), передає International Banker, третій рік поспіль дефіцит платини становить майже 1 мільйон тройських унцій із приблизно 8 мільйонів тройських унцій річного ринку.

Директор із досліджень WPIC Едвард Стерк ще влітку заявив, що ринок цього дорогоцінного металу перебуває у структурному дефіциті. Наприклад, ще у 2024 році дефіцит становить 992 тисячі унцій, що є найсерйознішим з 2013 року.

Що ще відомо про платину?