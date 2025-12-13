Рідкісніший за золото: який дорогоцінний метал дорожчає на ринку
- Вартість дорогоцінного металу – платини – суттєво зросла за останній рік, досягнувши у грудні 2025 року 1 756,8 долара за тройську унцію.
- Платина є одним із найрідкісніших металів, і її дефіцит на ринку очікується у 2025 році через глобальні фактори та конфлікти.
Дорогоцінним металом традиційно вважають золото, але у світі є не менш важливий та рідкісний метал – платина. Він відрізняється не лише своєю обмеженістю у природі, але й унікальними властивостями. На ринку вартість платини помітно росте.
Скільки коштує платина?
На сьогодні платина торгується приблизно на рівні 1 756,8 долара за тройську унцію, а це приблизно 31 грам, передає 24 Канал з посиланням TradingEconomics.
Загалом вартість металу за останній рік зросла на 90%. Крім того, платина вперше досягнула позначки у понад 1 700 доларів за унцію з 2011 року після того, як ФРС США знизили ставку на 3 квартал цього року та сигналізували про менш жорсткий курс політики в майбутньому.
- Платина вважається одним із найрідкісніших металів у світі, який використовується в різних галузях, зокрема в автомобільному виробництві, на нафтопереробних заводах, в ювелірній справі, а також в електротехнічній та хімічній промисловостях.
- Метал торгується на різних біржах світу: Нью-Йоркській, Токійській, а ще на Лондонському ринку злитків.
- Припадає виробництво металу здебільшого на Південну Африку – 80%. Далі у рейтингу йде Росія та США.
Що таке платина: це щільний та пластичний дорогоцінний метал зі сріблястим відблиском. Вважається одним із найрідкісніших елементів у земній корі. Порівнюючи із золотом, платина є 30 разів рідкісніша.
Які фактори впливають на дефіцит платини на ринку?
Через можливий дефіцит на ринку ціна на платину стрімко почала рости у 2025 році, повідомляє Bloomberg.
Такий поштовх ціни був спровокований ситуацією на Близькому Сході цього літа, коли інвестори очікували до чого може призвести конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також від рішення ФРС щодо кроків стосовно ставок.
Крім того, відповідно до дослідження Всесвітньої інвестиційної ради з платини (WPIC), передає International Banker, третій рік поспіль дефіцит платини становить майже 1 мільйон тройських унцій із приблизно 8 мільйонів тройських унцій річного ринку.
Директор із досліджень WPIC Едвард Стерк ще влітку заявив, що ринок цього дорогоцінного металу перебуває у структурному дефіциті. Наприклад, ще у 2024 році дефіцит становить 992 тисячі унцій, що є найсерйознішим з 2013 року.
Що ще відомо про платину?
Наприкінці листопада платина на світовому ринку торгувалася на рівні трішки більше, аніж 1 500 доларів за унцію, а перед тим ціна опустилася навіть нижче аніж 1 490 доларів за унцію, що було найнижче за останні 2 місяці.
Дефіцит на ринку спостерігається надалі, адже пропозиція платини зменшилася на 2% у річному вимірі, що обмежує доступність металу для споживачів та промисловості. Крім того, дефіцитне становище підкріплює ще й високі ціни та напруження на ринку.
Фізичні властивості платини є унікальними, адже метал стійкий до корозії, кислот та високих температур. Саме тому його часто використовують в промисловості, роблячи метал не лише важливим інвестиційним активом, але й стратегічним ресурсом для технологічних секторів.