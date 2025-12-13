Редче золота: какой драгоценный металл дорожает на рынке
- Стоимость драгоценного металла – платины – существенно выросла за последний год, достигнув в декабре 2025 года 1 756,8 доллара за тройскую унцию.
- Платина является одним из самых редких металлов, и ее дефицит на рынке ожидается в 2025 году из-за глобальных факторов и конфликтов.
Драгоценным металлом традиционно считают золото, но в мире есть не менее важный и редкий металл – платина. Он отличается не только своей ограниченностью в природе, но и уникальными свойствами. На рынке стоимость платины заметно растет.
Сколько стоит платина?
На сегодня платина торгуется примерно на уровне 1 756,8 доллара за тройскую унцию, а это примерно 31 грамм, передает 24 Канал со ссылкой TradingEconomics.
В целом стоимость металла за последний год выросла на 90%. Кроме того, платина впервые достигла отметки в более 1 700 долларов за унцию с 2011 года после того, как ФРС США снизили ставку на 3 квартал этого года и сигнализировали о менее жестком курсе политики в будущем.
- Платина считается одним из самых редких металлов в мире, который используется в различных отраслях, в частности в автомобильном производстве, на нефтеперерабатывающих заводах, в ювелирном деле, а также в электротехнической и химической промышленностях.
- Металл торгуется на различных биржах мира: Нью-Йоркской, Токийской, а еще на Лондонском рынке слитков.
- Приходится производство металла в основном на Южную Африку – 80%. Далее в рейтинге идет Россия и США.
Что такое платина: это плотный и пластичный драгоценный металл с серебристым отблеском. Считается одним из самых редких элементов в земной коре. По сравнению с золотом, платина в 30 раз реже.
Какие факторы влияют на дефицит платины на рынке?
Из-за возможного дефицита на рынке цена на платину стремительно начала расти в 2025 году, сообщает Bloomberg.
Такой толчок цены был спровоцирован ситуацией на Ближнем Востоке этим летом, когда инвесторы ожидали к чему может привести конфликт между Израилем и Ираном, а также от решения ФРС относительно шагов по ставкам.
Кроме того, согласно исследованию Всемирного инвестиционного совета по платине (WPIC), передает International Banker, третий год подряд дефицит платины составляет почти 1 миллион тройских унций из примерно 8 миллионов тройских унций годового рынка.
Директор по исследованиям WPIC Эдвард Стерк еще летом заявил, что рынок этого драгоценного металла находится в структурном дефиците. Например, еще в 2024 году дефицит составляет 992 тысячи унций, что является самым серьезным с 2013 года.
Что еще известно о платине?
В конце ноября платина на мировом рынке торговалась на уровне чуть больше, чем 1 500 долларов за унцию, а перед тем цена опустилась даже ниже чем 1 490 долларов за унцию, что было самое низкое за последние 2 месяца.
Дефицит на рынке наблюдается в дальнейшем, ведь предложение платины уменьшилось на 2% в годовом измерении, что ограничивает доступность металла для потребителей и промышленности. Кроме того, дефицитное положение подкрепляет еще и высокие цены и напряжение на рынке.
Физические свойства платины являются уникальными, ведь металл устойчив к коррозии, кислот и высоких температур. Именно поэтому его часто используют в промышленности, делая металл не только важным инвестиционным активом, но и стратегическим ресурсом для технологических секторов.