Понад 80% підробок євро припадає лише на дві купюри

Які банкноти євро підробляють найчастіше / Фото Getty Images
Щороку технології захисту готівки вдосконалюються: виробники додають нові водяні знаки й голограми, періодично оновлюють дизайн купюр тощо. Однак шахраї не полишають спроб виготовляти фальшивки – і єврозона не стала винятком.
Які євро підробляють найчастіше
За офіційним звітом Євроцентробанку, у 2025 році з обігу вилучили близько 444 тисяч фальшивих банкнот. На кожен мільйон справжніх купюр припадало лише 14 підробок, і це стало одним із найнижчих показників з моменту введення євро в обіг.
Щоправда, абсолютна більшість виявлених випадків стосувалася лише двох номіналів: 50 євро, частка яких становила 53,2%, та 20 євро – 27% відповідно.
Також варто зауважити, що 96,8% підроблених купюр виявили в країнах єврозони, ще 2,2% – в інших державах Європейського Союзу, і лише 1% – за його межами.
В регуляторі наголошують, що приводів для занепокоєння наразі немає, однак громадянам варто залишатися уважними під час розрахунків готівкою. Більшість несправжніх банкнот легко розпізнати без спеціального обладнання, адже вони або взагалі не мають захисних елементів, або містять неякісні імітації.
Корисно! Для перевірки рекомендують використовувати простий метод "на дотик, на вигляд і під нахилом". Він дозволяє оцінити характерні особливості паперу, водяні знаки та деталі, що змінюються під різними кутами.
Нагадаємо, а от яскраві кольорові плями на євро можуть свідчити про спробу викрадення готівки. Банкомати та інкасаторські контейнери оснащують спеціальними системами, які в таких випадках забарвлюють купюри спеціальним чорнилом (найчастіше фіолетовим, зеленим, синім, червоним або чорним) або ж розбризкують клей, що перетворює гроші всередині касети на суцільний блок.
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