На сьогодні золото не використовують як основу для грошей, втім це досі дорогоцінний метал, який використовується як інвестиційний актив. Попри те, що чимало країн мають великі поклади золото, є частина таких, які не можуть похизуватися цим.

Де найменше покладів золота?

За даними World Gold Deposits Interactive Map, до країн з обмеженими запасами золота, входять Лівія, Білорусь, Парагвай, Литва та Латвія, що не мають значних родовищ золота, передає 24 Канал.

Натомість такі країни, як Пакистан або Центральноафриканська Республіка хоч і поклади золота, втім видобуток не розвинений.

Крім того, до цього списку входить ще й Афганістан, який має великі родовища золота, але вони поки не розвідані.

Раніше вважалося, що в Антарктиді не може бути покладів золота, втім тепер є ймовірність щодо цього. Однак наразі видобуток металу заборонений.

Зверніть увагу! Відомо, що весь видобутий обсяг золота еквівалентний 201 296 тоннам. З цього золота 93 253 тонни використовуються в ювелірних виробах. Це близько 46% від загального обсягу видобутого, пише Mining Visuals.