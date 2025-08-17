17 серпня, 22:00
Країни без золота: де у світі майже немає родовищ цього металу
Основні тези
- Є декілька країн з обмеженими запасами золота, як-от Білорусь чи Парагвай.
- Водночас є країни, що мають поклади золота, але видобуток не розвинений.
На сьогодні золото не використовують як основу для грошей, втім це досі дорогоцінний метал, який використовується як інвестиційний актив. Попри те, що чимало країн мають великі поклади золото, є частина таких, які не можуть похизуватися цим.
Де найменше покладів золота?
За даними World Gold Deposits Interactive Map, до країн з обмеженими запасами золота, входять Лівія, Білорусь, Парагвай, Литва та Латвія, що не мають значних родовищ золота, передає 24 Канал.
Читайте також Близькі до рекордів: як фондові ринки реагують на переговори Трампа з Путіним
- Натомість такі країни, як Пакистан або Центральноафриканська Республіка хоч і поклади золота, втім видобуток не розвинений.
- Крім того, до цього списку входить ще й Афганістан, який має великі родовища золота, але вони поки не розвідані.
- Раніше вважалося, що в Антарктиді не може бути покладів золота, втім тепер є ймовірність щодо цього. Однак наразі видобуток металу заборонений.
Зверніть увагу! Відомо, що весь видобутий обсяг золота еквівалентний 201 296 тоннам. З цього золота 93 253 тонни використовуються в ювелірних виробах. Це близько 46% від загального обсягу видобутого, пише Mining Visuals.