На сегодня золото не используют как основу для денег, впрочем это до сих пор драгоценный металл, который используется как инвестиционный актив. Несмотря на то, что многие страны имеют большие залежи золота, есть часть таких, которые не могут похвастаться этим.

Где меньше всего залежей золота? По данным World Gold Deposits Interactive Map, к странам с ограниченными запасами золота, входят Ливия, Беларусь, Парагвай, Литва и Латвия, не имеющих значительных месторождений золота, передает 24 Канал. Читайте также Близки к рекордам: как фондовые рынки реагируют на переговоры Трампа с Путиным Зато такие страны, как Пакистан или Центральноафриканская Республика хоть и залежи золота, впрочем добыча не развита.

Кроме того, в этот список входит еще и Афганистан, который имеет большие месторождения золота, но они пока не разведаны.

Ранее считалось, что в Антарктиде не может быть залежей золота, впрочем теперь есть вероятность этого. Однако пока добыча металла запрещена. Обратите внимание! Известно, что весь добытый объем золота эквивалентен 201 296 тоннам. Из этого золота 93 253 тонны используются в ювелирных изделиях. Это около 46% от общего объема добытого, пишет Mining Visuals.