Які країни найбільше блокують російські активи

Шість країн Європейського Союзу із двадцяти семи найактивніше підтримують блокування російських активів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Які країни блокують російські активи

Зі слів Єрмака єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько 13 мільярдів євро із майже 14 мільярдів євро заморожених російських активів в ЄС.

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Станом на середину липня 2022 року ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда доларів, раніше повідомляв комісар ЄС із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Нагадаємо, що на початку червня у ЄС досягти згодити щодо шостого пакета санкцій. Мовиться про:

ембарго на російську нафту, яку транспортують морем;

відключення від SWIFT "Сбербанка";

припинення трансляції пропагандистських каналів;

персональні санкції.

Також у сьомому пакеті в ЄС пропонують ввести санкції щодо російського золота. До прикладу, наприкінці червня США вже запровадили заборону на російське золото.

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