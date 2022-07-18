Які країни блокують російські активи
Зі слів Єрмака єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько 13 мільярдів євро із майже 14 мільярдів євро заморожених російських активів в ЄС.
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Нагадаємо, що на початку червня у ЄС досягти згодити щодо шостого пакета санкцій. Мовиться про:
- ембарго на російську нафту, яку транспортують морем;
- відключення від SWIFT "Сбербанка";
- припинення трансляції пропагандистських каналів;
- персональні санкції.
Також у сьомому пакеті в ЄС пропонують ввести санкції щодо російського золота. До прикладу, наприкінці червня США вже запровадили заборону на російське золото.
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