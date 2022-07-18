Какие страны блокируют российские активы
По словам Ермака еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что на долю Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга приходится около 13 миллиардов евро из почти 14 миллиардов евро замороженных российских активов в ЕС.
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Напомним, что в начале июня в ЕС достичь согласия относительно шестого пакета санкций. Речь идет о:
- эмбарго на российскую нефть, которую транспортируют морем;
- отключении от SWIFT "Сбербанка";
- прекращении трансляции пропагандистских каналов;
- персональных санкциях.
Также в седьмом пакете в ЕС предлагают ввести санкции в отношении российского золота. К примеру, в конце июня США уже ввели запрет на российское золото.
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