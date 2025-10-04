Укр Рус
4 жовтня, 13:13
Від вугілля до рідкісноземельних металів: які корисні копалини коштують мільйони

Валерія Городинська
Основні тези
  • Ціна одиниці товарної продукції гірничого підприємства, а саме на буре вугілля, встановлена на рівні 2 185,80 гривні за тонну, а на кам'яне – 5 900 гривень за тонну.
  • А найдорожчі з рідкісноземельних металів – берилієві.

З жовтня по грудень 2025 року встановлені нові розцінки на корисні копалини. Вартість окремих ресурсів обчислюється в тисячах гривень за тонну, тоді як рідкісні елементи можуть сягати мільйонів.

Скільки коштують різні корисні копалини?

Згідно з даними Державної служби геології та надр України, встановлені ціни на одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини на IV кварталі 2025 року, передає 24 Канал.

Відтак, ціна за тонну бурого вугілля встановлена на рівні 2 185,80 гривні за тонну. Натомість кам'яне вугілля коштуватиме дорожче – 5 900 гривень за тонну.

Серед цін на руди кольорових металів, найдорожчими є титанові – 12 306,10 гривні за тонну, мідні – 16 321,74 гривні за тонну та поліметалеві – 22 750,40 гривні за тонну. Цинкові метали натомість обійдуться аж в 124 826,92 гривні за тонну.

До списку найдорожчих з рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів входять берилієві (гідрооксид берилію), ціна яких встановлена на рівні 3,6 мільйона гривень за тонну.

Зверніть увагу! За даними Trading Economics, ціна за вугілля загалом у світі становила 105,35 долара за тонну на початку жовтня (станом на 2 жовтня, це 4 342,5 гривні). Натомість за фунт міді потрібно віддати 4,90 долара.   

Де в Україні найбільше корисних копалин?

  • Найбагатшою на корисні копалини вважають Донеччину, адже ресурси цієї області оцінюють орієнтовно в 3,8 трильйона доларів.

  • Тут є значні запаси кам'яного вугілля, вапняків, сурм'яно-ртутних руд, доломіту, вогнетривких глин тощо.

  • Крім того, значний потенціал мають Дніпропетровська та Луганська області (3,5 трильйона та 3,2 трильйона доларів відповідно).

Важливо! Частина українських корисних копалин зараз під окупацією Росії, а тому Україна не може їх використовувати для покращення економічної ситуації.