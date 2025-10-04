З жовтня по грудень 2025 року встановлені нові розцінки на корисні копалини. Вартість окремих ресурсів обчислюється в тисячах гривень за тонну, тоді як рідкісні елементи можуть сягати мільйонів.

Скільки коштують різні корисні копалини?

Згідно з даними Державної служби геології та надр України, встановлені ціни на одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини на IV кварталі 2025 року, передає 24 Канал.

Читайте також Це стане кінцем для Росії: як Україна може перекрити фінансові потоки Кремля

Відтак, ціна за тонну бурого вугілля встановлена на рівні 2 185,80 гривні за тонну. Натомість кам'яне вугілля коштуватиме дорожче – 5 900 гривень за тонну.

Серед цін на руди кольорових металів, найдорожчими є титанові – 12 306,10 гривні за тонну, мідні – 16 321,74 гривні за тонну та поліметалеві – 22 750,40 гривні за тонну. Цинкові метали натомість обійдуться аж в 124 826,92 гривні за тонну.

До списку найдорожчих з рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів входять берилієві (гідрооксид берилію), ціна яких встановлена на рівні 3,6 мільйона гривень за тонну.

Зверніть увагу! За даними Trading Economics, ціна за вугілля загалом у світі становила 105,35 долара за тонну на початку жовтня (станом на 2 жовтня, це 4 342,5 гривні). Натомість за фунт міді потрібно віддати 4,90 долара.

Де в Україні найбільше корисних копалин?

Найбагатшою на корисні копалини вважають Донеччину, адже ресурси цієї області оцінюють орієнтовно в 3,8 трильйона доларів.

Тут є значні запаси кам'яного вугілля, вапняків, сурм'яно-ртутних руд, доломіту, вогнетривких глин тощо.

Крім того, значний потенціал мають Дніпропетровська та Луганська області (3,5 трильйона та 3,2 трильйона доларів відповідно).

Важливо! Частина українських корисних копалин зараз під окупацією Росії, а тому Україна не може їх використовувати для покращення економічної ситуації.