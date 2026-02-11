Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році і що дає найбільший дохід

Українці все частіше замислюються, куди вкладати гроші, щоб вони не втрачали свою цінність та примножувалися. На тлі економічної нестабільності деякі інструменти виглядають більш надійно, а інші – ризиковано, але потенційно прибутково.

Одним із найкращих варіантів на сьогодні для українців є гривневі облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), які забезпечують не лише високу дохідність, але й не обкладаються податком на прибуток та військовим збором. Натомість купівля валюти або ж криптовалюти є доволі непередбачуваними інструментами інвестиції через часті нестабільні коливання вартості. До цього списку експерти навіть відносять купівлю золота.

24 Канал дізнався, куди зараз найкраще вкладатися українцям, чому ОВДП у гривні є більш привабливими для вкладників та які ризики супроводжують популярні інвестиції, як-от валюта чи золото.

Куди найвигідніше вкладати кошти у 2026 році, щоб отримати додатковий дохід?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом розповів, що враховуючи обмеженість варіантів інвестицій в Україні через валютні обмеження НБУ, то найбільш привабливими на сьогодні все ж таки залишаються гривневі ОВДП.

Зокрема щодо ОВДП відсутній податок на прибуток, а дохідність висока, навіть попри зниження облікової ставки НБУ до 15% нещодавно.

Нагадуємо! Станом на 29 січня, Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 30 січня з 15,5% до 15%.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Зараз є пропозиції на ринку по довгострокових ОВДП на рівні десь 17% річних на термін до 2028 та 2029 років. Натомість гривневий депозит не надає таких відсотків. Крім того, за ним зберігається податок на прибуток та військовий збір.

Економіст Ярослав Жаліло також говорить 24 Каналу, що варіанти інвестування залежатимуть від того, якою буде реальна інфляція у 2026 році, адже поки важко спрогнозувати через те, що рік лише почався. Крім того, зараз складна ситуація в енергетиці країни, що також впливатиме на додаткові витрати.

Попри це Жаліло називає оптимальні 2 варіанти на сьогодні для заощадження – це військові облігації (ОВДП) та гривневий депозит. Натомість валютні депозити в Україні не дуже вигідні, адже мають низькі ставки.

Ярослав Жаліло Кандидат економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень У будь-якому разі потрібно обирати інструменти, які даватимуть стабільний дохід, а сама дохідність буде вищою, аніж інфляція. В теперішніх умовах це два основних варіанти – купівля ОВДП та гривневий депозит. Річ у тім, що валютні депозити в Україні під дуже низькими відсотками.

Натомість засоби збереження, як-от золото, валюта та інші, є доволі нестабільними, а спрогнозувати тренд на них доволі важко. До цього списку додається ще й криптовалюта, де присутні великі коливання вартості. Останнім часом присутній потужний низхідний тренд.

Щодо дорогоцінних металів, то спостерігається пікове зростання вартості. І можна припустити, що після цього буде якесь плато або навіть зниження. Але коли саме воно настане – невідомо, адже все залежатиме від глобальної ситуації.

Але гарантувати, що під час цього піку вартості треба купувати золото, а потім через рік, припустимо, воно подорожчає ще й перекриє інфляцію, я не ризикну,

– каже Жаліло.

Нагадуємо! ОВДП – це державні цінні папери, які розміщують на внутрішньому фондовому ринку. Простими словами, це коли громадяни позичають гроші державі, а вона зобов'язується їх повернути у визначений строк з відсотками.

Чому інвестиції можуть бути ризиковими?

На думку фінансового аналітика Олександра Паращія, інвестиції це все ж таки більше про ризик з метою заробітку, ніж про збереження грошей від інфляції.

Втім він, як і інші експерти, зауважив, що якщо говорити про відносно безпечні інвестиції, які спрямовані на збереження коштів, то альтернатив гривневим ОВДП небагато.

Олександр Паращій Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Вони дозволяють отримати приблизно від 15% до 16% річних. Але це залежить від очікувань щодо девальвації гривні.

Натомість щодо депозитів, то відповідно до даних НБУ, прогнози банків та фінансистів вказують на те, що долар США може за рік подорожчати на орієнтовно 5%.

Відповідно за таких умов, доларові депозити можуть принести десь до 6 – 8% у гривні за рік. Натомість гривневі депозити можна розмістити під кращі відсотки.

Які зараз середні ставки за депозитами та облігаціями?

На сайті Мінфіну вказано, що ставка відсікання випуску воєнних ОВДП на 14 місяців склала 15,5% річних. Тиждень тому вона була на рівні майже 15,7%, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на дані міністерства. Натомість термін у 37 місяців – ставка склала 16,79% проти 17%.

А середньозважена дохідність знизилася ще більше: на 14 місяців – 15,5% з 15,68%, на 37 місяців – до 16,72% з 16,99%.

Чому це відбулося: НБУ знизив облікову ставку до 15%, яку тримав з березня 2025 року на рівні 15,5%. Річ у тім, що ця ставка, під яку НБУ кредитує банки. Відповідно якщо вона знижується, то ставка за депозитами в банках поступово теж. Дохідність нових випусків ОВДП також знижується, але для тих, що були куплені раніше, нічого не змінюється.

Щодо гривневих депозитів, то середня дохідність з ними лишається вже декілька місяців в межах 13 – 14,5% річних залежно від строку.

Як пояснює банкір з Глобус Банку Дмитро Замотаєв, деякі установи натомість пропонують максимальні ставки до 16%, щоб підтримувати інтерес серед вкладників.

Він нагадує, що зниження облікової ставки та зміни щодо розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами вплинули на середні ставки.

Варто очікувати, що невдовзі середні ставки можуть дещо знизитися – залежно від терміну вкладу до 12,5 – 14% річних,

– спрогнозував банкір.

Чому диверсифікація коштів важлива?

Як пояснює Шевчишин, варіант просто тримати кошти "під матрацом" не найкращий, зокрема це стосується і валюти. Наприклад купівля валюти сама по собі не приносить додаткових прибутків, адже долар також втрачає свою купівельну спроможність.

Девальвація гривні також відбувається, але НБУ залишає за собою контроль цього ринку та збереження привабливості гривневих інвестицій, зокрема гривневі ОВДП,

– каже експерт.

Попри це, не варто забувати про диверсифікацію коштів, адже це враховує різні варіанти розвитку подій. Йдеться про часткове зберігання грошей як у валютних ОВДП, так і в гривневих. Це стосується і депозитів.

За словами Андрія Шевчишина, НБУ прогнозує інфляцію на рівні 7,7%, а девальвація поточного курсу, прогнозованого урядом на цей рік, – до 45,3 гривні за долар. Тобто це орієнтовно 6% відповідно до показника.

Навряд чи курс буде вищим, аніж 45,3 – 46 гривень за долар, бо НБУ контролюватиме ринок. І навіть якщо припустити, що ситуація може змінитися, девальвація не буде вищою, аніж 10 – 12%, прогнозує аналітик.

Враховуючи це, облігації все одно пропонують вищу дохідність. Наприклад, ставки за короткостроковими вкладами до 2026 – 2027 років – це орієнтовно 15,7 – 16,3%. Натомість довгострокові (2028 – 2029 роки) – 17,5 – 17,8%.

Втім Жаліло нагадує, що строкові депозити, як і облігації, мають свої умови. Зокрема й те, що коли гроші вкладаються в один із цих інструментів, то забрати кошти одразу неможливо. Терміни зберігання є довгими.

Якщо йдеться про кошти, які є зараз, і їх треба протягом року заощадити, то краще, звичайно, обирати менш довгострокові варіанти,

– зауважує економіст.

Чи купують в Україні злитки золота для інвестування?

Як розповідає Жаліло, українці можуть придбати та продати золото в банках, адже вони забезпечують ліквідність золота.

Тобто дорогоцінний метал можна продати, але лише у випадку, якщо це відповідно промаркований дорогоцінний метал. Враховується ще різниця купівлі та продажу,

– каже пан Ярослав.

Як наголошує Шевчишин, купівля/продаж золота, саме в злитках, це ліцензована діяльність, яку можуть використовувати лише ліцензовані банки, або НБУ. Натомість все інше – це торгівля ломом, а тому не розглядається як інвестиція.

Якщо ми розглядаємо золото як інвестиційний актив, то це лише злитки через банки. Тим часом спред між купівлею та продажем залишається доволі широким – може досягати до 30%, а кількість банків, які можуть пропонувати такі послуги, обмежена, бо більшість не розглядає це як пріоритетний напрямок,

– заявив пан Андрій.

Тобто за одну тройську унцію доведеться віддати десь 5 тисяч доларів, а продати її доведеться на 30% дешевше, тобто різниця в 1,5 тисячі доларів.

Щоб отримати прямий дохід від інвестиції, ціна золота повинна зрости на 30% і більше. Крім того, золото враховується у валютному еквіваленті, ви ще й отримаєте девальваційну премію за зміну курсової вартості,

– підсумовує фінансовий аналітик.