Може коштувати в кілька разів більше від свого номіналу: яка найбільша доларова банкнота

Зазвичай найбільша доларова банкнота, яку можна зустріти в обігу — це 100 доларів. Однак раніше існували й більші банкноти, номіналом 500, 10 000 та навіть 100 000 доларів.

Які банкноти найбільші й найрідкісніші

Найбільша банкнота, яка перебуває в обігу і використовується сьогодні, має номінал у 100 доларів. Однак, найбільша доларова банкнота, яка була офіційно випущена урядом США за всі роки, має номінал у 100 000 доларів.

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Вона була випущена у 1934 році та використовувалася лише для внутрішніх розрахунків між Федеральними резервними банками. На банкноті зображений президент Вудро Вілсон.

Ця банкнота не була доступна для широкого обігу і не використовувалася звичайними громадянами. Окрім неї, існували інші великі банкноти:

10 000 доларів. Рідкісною є банкнота номіналом у 10 000 доларів. Спочатку на ній зображали сьомого президента США Ендрю Джексона, але такі старі купюри зараз не знайти. У колекціях збереглися лише кілька варіацій банкноти від 1934 року, де Джексона замінив Салмон Чейз, який був і міністром фінансів, і Верховним суддею країни.

5 000 доларів. На всіх банкнотах номіналом у 5000 доларів зображений четвертий президент США Джеймс Медісон, який брав участь у написанні Конституції США і Білля про права. Ці банкноти друкували в 1918 та 1934 роках. Попри те, що в обороті було понад 80 тисяч таких купюр, до наших днів збереглося лише 342

1 000 доларів. Купюри в 1000 доларів мали найбільший попит під час Великої депресії. Через інфляцію заможним громадянам було зручніше користуватися великими банкнотами. У відповідь на це Федеральний резервний фонд надрукував значну кількість таких банкнот.

500 доларів. Купюри в 500 доларів дійсно були надруковані у більшій кількості порівняно з іншими великими банкнотами. Їх можна знайти у трьох версіях, і вартість таких купюр на аукціонах може в десять разів перевищувати їх номінал, залежно від року випуску та стану збереження. Проте зустріти їх у реальному обігу практично неможливо, оскільки вони мають значну колекційну цінність.

Ці великі банкноти були випущені до 1945 року і зняті з обігу в 1969 році через зменшення їх використання.