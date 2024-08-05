Может стоить в несколько раз больше своего номинала: какая самая большая долларовая банкнота

Обычно самая большая долларовая банкнота, которую можно встретить в обращении - это 100 долларов. Однако ранее существовали и более крупные банкноты, номиналом 500, 10 000 и даже 100 000 долларов.

Какие банкноты самые большие и самые редкие

Самая большая банкнота, которая находится в обращении и используется сегодня, имеет номинал в 100 долларов. Однако, самая большая долларовая банкнота, которая была официально выпущена правительством США за все годы, имеет номинал в 100 000 долларов.

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Она была выпущена в 1934 году и использовалась только для внутренних расчетов между Федеральными резервными банками. На банкноте изображен президент Вудро Уилсон.

Эта банкнота не была доступна для широкого обращения и не использовалась обычными гражданами. Кроме нее, существовали другие крупные банкноты:

10 000 долларов. Редкой является банкнота номиналом в 10 000 долларов. Сначала на ней изображали седьмого президента США Эндрю Джексона, но такие старые купюры сейчас не найти. В коллекциях сохранились лишь несколько вариаций банкноты от 1934 года, где Джексона заменил Салмон Чейз, который был и министром финансов, и Верховным судьей страны.

5 000 долларов. На всех банкнотах номиналом в 5000 долларов изображен четвертый президент США Джеймс Мэдисон, который участвовал в написании Конституции США и Билля о правах. Эти банкноты печатали в 1918 и 1934 годах. Несмотря на то, что в обороте было более 80 тысяч таких купюр, до наших дней сохранилось лишь 342

1 000 долларов. Купюры в 1000 долларов пользовались наибольшим спросом во время Великой депрессии. Из-за инфляции состоятельным гражданам было удобнее пользоваться большими банкнотами. В ответ на это Федеральный резервный фонд напечатал значительное количество таких банкнот.

500 долларов. Купюры в 500 долларов действительно были напечатаны в большем количестве по сравнению с другими крупными банкнотами. Их можно найти в трех версиях, и стоимость таких купюр на аукционах может в десять раз превышать их номинал, в зависимости от года выпуска и состояния сохранности. Однако встретить их в реальном обращении практически невозможно, поскольку они имеют значительную коллекционную ценность.

Эти крупные банкноты были выпущены до 1945 года и сняты с обращения в 1969 году из-за уменьшения их использования.