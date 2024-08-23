"Старі" долари: за якими ознаками можна розпізнати такі банкноти 

Американські долари мають різні дизайни та роки емісії. У зв'язки з цим деякі банкноти долара називають "старими".

Які долари вважаються старими

В Україні старими називають долари США, які випустили у 1996 році. Головна причина для такої категоризації банкнот долара – це те, що після 1996 року американці почали додавати на банкноти оновлені елементи захисту. Крім того, змінили й дизайн купюр.

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Через це деяким касирам в обмінниках може бути складно відрізнити справжні долари від фальшивих. Найбільше це стосується доларів, яким уже понад 26 років. Проте у Нацбанку наголосили, що і комерційні, й приватні банки мають приймати долари старого зразка, тобто 1996 року випуску, якщо їхня справжність була підтверджена з використанням лічильників і детекторів. Крім того, регулятор підкреслив, що усі долари, які випускаються з 1914 року, є дійсними.

До теми! Перевірити долари на справжність може кожен у домашніх умовах. Про те, як це зробити можна прочитати тут.

У майбутньому центральний банк США планує змінити дизайн банкнот долара, аби їх було складніше підробити. Федеральний резерв уже оприлюднив чіткий графік оновлення готівкової валюти. Цей процес буде тривати з 2026 року до 2034 року.