Какие доллары считаются старыми

В Украине старыми называют доллары США, которые выпустили в 1996 году. Главная причина для такой категоризации банкнот доллара – это то, что после 1996 года американцы начали добавлять на банкноты обновленные элементы защиты. Кроме того, изменили и дизайн купюр.

Стоит внимания Что такое "белый" доллар и существуют ли какие-то исключения для него

Из-за этого некоторым кассирам в обменниках может быть сложно отличить настоящие доллары от фальшивых. Больше всего это касается долларов, которым уже более 26 лет. Однако в Нацбанке отметили, что и коммерческие, и частные банки должны принимать доллары старого образца, то есть 1996 года выпуска, если их подлинность была подтверждена с использованием счетчиков и детекторов. Кроме того, регулятор подчеркнул, что все доллары, которые выпускаются с 1914 года, являются действительными.

К теме! Проверить доллары на подлинность может каждый в домашних условиях. О том, как это сделать можно прочитать здесь.

В будущем центральный банк США планирует изменить дизайн банкнот доллара, чтобы их было сложнее подделать. Федеральный резерв уже обнародовал четкий график обновления наличной валюты. Этот процесс будет продолжаться с 2026 года до 2034 года.