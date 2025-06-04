Лише декілька доларових купюр можуть не приймати для обміну

Відповідно до заяв НБУ, майже всі банкноти доларів в Україні приймають для обміну. Однак є ті, до яких застосовуються інші правила: значно зношені, розірвані чи пошкоджені купюри відправляють на операцію інкасо, а фальшиві вилучають.

Які долари можуть не прийняти для обміну

У 2023 році Національний банк України дещо змінив нормативно-правову базу, де було скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот іноземної валюти. Водночас регулятор закликав громадян повідомляти про усі факти порушень у сфері обміну валюти, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

До теми Яку банкноту євро ніколи не обміняють в Україні

Правила щодо обміну банкноти іноземної валюти:

Приймаються усі банкноти іноземної валюти для обміну, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів. Заборонено банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, що за дизайном та елементами захисту відповідає зразкам та описам іноземних центробанків, а справжність валюти підтверджена з використанням відповідного обладнання. Банкам та небанківським установам заборонено під час обміну валют встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. Також, долари, які випущені з 1914 року чи 2006 року, вважаються дійсними. Ті банкноти, що мають ознаки зношеності, мають здійснюватися операцією інкасо, а банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи інкасо.

Таким чином, єдині банкноти, які банк чи банківська установа може не прийняти для обміну, є фальшиві банкноти та значно зношені, або пошкоджені банкноти.

Які валюти можуть приймати на інкасо

Банкноти, які набули одну чи кілька ознак зношення:

розірвані на частини, пошкодження елементів дизайну та захисту, а саме видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки тощо, зміна первісного кольору паперу або зображень, локальні забруднення (плями), враховуючи видимі в ультрафіолетових променях, загальні забруднення, зокрема ті, спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях, обпалені, пропалені, трухлі, наявні друкарські недоліки.