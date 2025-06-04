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4 червня, 08:00
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Лише декілька доларових купюр можуть не приймати для обміну

Валерія Городинська
Основні тези
  • НБУ заявляє, що майже всі банкноти доларів в Україні приймають для обміну.
  • Є окремі купюри, такі як зношені або фальшиві, які підлягають інкасо та вилученню відповідно.

Відповідно до заяв НБУ, майже всі банкноти доларів в Україні приймають для обміну. Однак є ті, до яких застосовуються інші правила: значно зношені, розірвані чи пошкоджені купюри відправляють на операцію інкасо, а фальшиві вилучають.

Які долари можуть не прийняти для обміну

У 2023 році Національний банк України дещо змінив нормативно-правову базу, де було скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот іноземної валюти. Водночас регулятор закликав громадян повідомляти про усі факти порушень у сфері обміну валюти, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Правила щодо обміну банкноти іноземної валюти:

  1. Приймаються усі банкноти іноземної валюти для обміну, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів.
  2. Заборонено банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, що за дизайном та елементами захисту відповідає зразкам та описам іноземних центробанків, а справжність валюти підтверджена з використанням відповідного обладнання.
  3. Банкам та небанківським установам заборонено під час обміну валют встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. Також, долари, які випущені з 1914 року чи 2006 року, вважаються дійсними.
  4. Ті банкноти, що мають ознаки зношеності, мають здійснюватися операцією інкасо, а банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи інкасо.

Таким чином, єдині банкноти, які банк чи банківська установа може не прийняти для обміну, є фальшиві банкноти та значно зношені, або пошкоджені банкноти.

Які валюти можуть приймати на інкасо

  • Банкноти, які набули одну чи кілька ознак зношення:
  1. розірвані на частини,
  2. пошкодження елементів дизайну та захисту, а саме видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки тощо,
  3. зміна первісного кольору паперу або зображень,
  4. локальні забруднення (плями), враховуючи видимі в ультрафіолетових променях,
  5. загальні забруднення, зокрема ті, спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях,
  6. обпалені, пропалені, трухлі,
  7. наявні друкарські недоліки.

  • Банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти.