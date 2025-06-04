Какие доллары могут не принять для обмена

В 2023 году Национальный банк Украины несколько изменил нормативно-правовую базу, где был отменен перечень признаков незначительного износа банкнот иностранной валюты. В то же время регулятор призвал граждан сообщать обо всех фактах нарушений в сфере обмена валюты, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Правила по обмену банкноты иностранной валюты:

  1. Принимаются все банкноты иностранной валюты для обмена, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов.
  2. Запрещено банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, что по дизайну и элементами защиты соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков, а подлинность валюты подтверждена с использованием соответствующего оборудования.
  3. Банкам и небанковским учреждениям запрещено при обмене валют устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты. Также, доллары, выпущенные с 1914 года или 2006 года, считаются действительными.
  4. Те банкноты, имеющие признаки изношенности, должны осуществляться операцией инкассо, а банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот и тарифы инкассо.

Таким образом, единственные банкноты, которые банк или банковское учреждение может не принять для обмена, являются фальшивые банкноты и значительно изношенные, или поврежденные банкноты.

Какие валюты могут принимать на инкассо

  • Банкноты, которые приобрели один или несколько признаков износа:
  1. разорванные на части,
  2. повреждения элементов дизайна и защиты, а именно удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты и т.д,
  3. изменение первоначального цвета бумаги или изображений,
  4. локальные загрязнения (пятна), учитывая видимые в ультрафиолетовых лучах,
  5. общие загрязнения, в частности те, вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах,
  6. обожженные, прожженные, трухлявые,
  7. имеющиеся печатные недостатки.
  • Банкноты, которые изъяты иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты.