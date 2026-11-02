Які долари недійсні у 2026 році: через які купюри можуть відмовити в обміні

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Які долари вважаються недійсними у 2026 році

У 2026 році в Україні немає заборони на використання доларів США певного року випуску. Усі банкноти Федеральної резервної системи США, випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом, повідомляє U.S. Currency. Це означає, що навіть старі купюри, які зовні помітно відрізняються від сучасних, можна використовувати та обмінювати.

Зокрема, це стосується:

доларів, випущених до 1996 року;

банкнот зразка 1996 року;

старих 100-доларових купюр без синьої захисної 3D-стрічки, які випускалися до 2013 року;

банкнот інших попередніх серій, які залишаються законним платіжним засобом у США.

Така позиція відповідає політиці американського уряду. Згідно з інформацією US Currency Education Program, усі дизайни банкнот Федеральної резервної системи залишаються дійсними незалежно від часу їх випуску. Національний банк України також неодноразово наголошував, що фінансові установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу або року емісії іноземних банкнот, якщо вони залишаються законним платіжним засобом у країні походження.

Зверніть увагу! Відмова обмінника приймати справжню 100-доларову купюру лише через те, що вона старого зразка, суперечить вимогам НБУ. Так само фінансова установа не може встановлювати гірший курс обміну винятково через рік випуску банкноти.

Водночас важливо розуміти, що дійсність банкноти та її придатність до звичайного обміну в Україні – не зовсім одне й те саме. Навіть законний платіжний засіб може бути настільки пошкодженим, що для нього знадобиться спеціальна процедура обміну – інкасо.

Які долари можуть не прийняти в обміннику

Головні причини, через які банк або пункт обміну валют може відмовити у звичайній операції з доларами, – це ознаки підробки або значні пошкодження банкноти.

Зокрема, проблеми можуть виникнути, якщо купюра:

розірвана на частини або має значні надриви;

має пошкоджені елементи дизайну чи захисту;

змінила початковий колір через вплив хімічних речовин або інших факторів;

має значні плями, сильні забруднення або сліди гниття;

обгоріла чи пошкоджена внаслідок контакту з вологою;

має інші суттєві пошкодження, через які її неможливо належним чином ідентифікувати.

У таких випадках банкноту можуть прийняти на інкасо. Це процедура, під час якої фінансова установа передає пошкоджену іноземну валюту банку-кореспонденту за кордоном для подальшого обміну. За таку послугу може стягуватися комісія, а її розмір і умови потрібно уточнювати безпосередньо у фінансовій установі.

Водночас незначні сліди використання не повинні бути приводом для відмови. Наприклад, потертості, часткова втрата фарби, невеликі написи, штампи або незначні надриви самі по собі не роблять долар непридатним для обміну.

Важливо! У 2023 році НБУ скасував окремий перелік ознак незначного зношення іноземних банкнот. Тому касири не можуть довільно відмовляти клієнтам, посилаючись на власні критерії оцінки незначних дефектів.

Якщо банк або обмінник відмовляється приймати справжні долари без значних пошкоджень, клієнт може спочатку звернутися до керівництва установи та попросити пояснити причину відмови. Якщо проблему не вирішили, можна подати скаргу до Національного банку України.

Отже, у 2026 році українцям не потрібно позбуватися старих доларів або поспішати міняти їх на нові. Важливо перевіряти справжність і стан банкнот, адже саме ці характеристики, а не рік випуску чи колір купюри, мають значення під час обміну.

До речі, ми розповідали, що у жовтні 2026 року на Heritage Auctions за 134 200 доларів пустили з молотка понівечену банкноту серії 1969 року. Вона була частиною викупу, який отримав викрадач літака, відомий під псевдонімом Д. Б. Купер.