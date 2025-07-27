Які долари не обмінюють в Україні?

Йдеться про купюри, які мають ознаки значного зношення або пошкодження, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо,

– пояснили у Національному банку.

Однак попередили: операцію інкасо можуть здійснювати лише уповноважені установи. Мова йде про ті, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

На сайті додали, що ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн. Наприклад, для долара США – Федеральною Резервною системою США.

Зверніть увагу! Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот.

Чи можуть обміняти долари 1996 року та старше?

Банки повинні приймати долари, що були випущені у 1996 році та навіть раніше. Ба більше, уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

Зокрема це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

Важливо! Наголошується, що НБУ не ухвалював жодних актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.