Мосбіржа вирішила не оприлюднювати дані щодо обсягів торгів валютою

Московська біржа потрапила під масштабні санкції Заходу. Зокрема, обмеження ввели США.

Що відомо про це рішення

Російські ЗМІ повідомили, що тепер Московська біржа буде приховувати статистику проведення валютних операцій. Раніше ця інформація оновлювалась в режимі реального часу та відображалась у вигляді графіків.

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Також Московська біржа, зазвичай, публікувала щомісячний звіт, де можна прослідкувати зміни за останні 30 днів. Однак, більше цього відбуватися не буде.

Представниками Мосбіржі не була вказана причина приховування даних.

Уже зараз у інформації, відносно липневих торгів на Московській біржі немає статистики біржового ринку. До того ж в інтерактивних графіків, що розміщені на сайті, відсутні дані про обсяги проведених валютних операцій.