Что известно об этом решении

Российские СМИ сообщили, что теперь Московская биржа будет скрывать статистику проведения валютных операций. Ранее эта информация обновлялась в режиме реального времени и отображалась в виде графиков.

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Также Московская биржа, обычно, публиковала ежемесячный отчет, где можно проследить изменения за последние 30 дней. Однако, больше этого происходить не будет.

Обратите внимание! Представителями Мосбиржи не была указана причина сокрытия данных.

Уже сейчас в информации, относительно июльских торгов на Московской бирже нет статистики биржевого рынка. К тому же в интерактивных графиков, размещенных на сайте, отсутствуют данные об объемах проведенных валютных операций.

Напомним! В июле Youtube решил заблокировать канал Московской фондовой биржи за якобы нарушение правил платформы. На своей странице россияне размещали видео разного типа, в частности, трансляции своих мероприятий.