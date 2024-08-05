Що відомо про це рішення

Російські ЗМІ повідомили, що тепер Московська біржа буде приховувати статистику проведення валютних операцій. Раніше ця інформація оновлювалась в режимі реального часу і відображалась у вигляді графіків.

Читайте також Трамп втратив десятки мільйонів після початку виборчої кампанії Камали Гарріс

Також Московська біржа, зазвичай, публікувала щомісячний звіт, де можна прослідкувати зміни за останні 30 днів. Однак, більше цього відбуватися не буде.

Зверніть увагу! Представниками Мосбіржі не була вказана причина приховування даних.

Уже зараз у інформації, відносно липневих торгів на Московській біржі немає статистики біржового ринку. До того ж в інтерактивних графіків, що розміщені на сайті, відсутні дані про обсяги проведених валютних операцій.

Нагадаємо! У липні Youtube вирішив заблокувати канал Московської фондової біржі за начебто порушення правил платформи. На своїй сторінці росіяни розміщували відео різного типу, зокрема, трансляції своїх заходів.