Какие банкноты постепенно исчезают из обращения

Купюры по 100 и 200 евро обычно используют для больших покупок или хранения денег, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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В то же время некоторые номиналы уже почти не используются или вообще изымаются из обращения, потому что потеряли актуальность в повседневной жизни.

Европейский центральный банк еще в 2016 году принял решение прекратить печать и выпуск купюры номиналом 500 евро. Причина – рост количества подделок и использования этих банкнот в теневых схемах и криминальных операциях.

Заметьте! Несмотря на это, банкнота остается действующим платежным средством – ею до сих пор можно рассчитываться, и она не потеряла стоимости. В случае необходимости ее можно обменять в любом национальном центральном банке стран еврозоны.

Мелкие монеты тоже теряют популярность

В ряде европейских стран уже отказались от выпуска монет номиналом 1 и 2 цента. Например, в Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Ирландии, Словакии, Италии, Эстонии и Литве магазины обязаны округлять сумму до ближайших 5 центов при расчете наличными.

Подобную практику сейчас обсуждают и в других странах, в частности в Испании, Франции, Германии, Португалии и Австрии.

Кстати! Хотя монеты 1 и 2 цента остаются действительными, их убирают из обращения, чтобы упростить наличные расчеты и уменьшить количество мелочи, что постоянно теряется.