Які банкноти євро зараз є в обігу

За інформацією Європейського центробанку, до актуальної серії банкнот входять номінали 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

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Водночас ще у першій серії банкнот була випущена купюра номіналом 500 євро. Попри те, що Європейський центробанк припинив її емісію 27 квітня 2019 року, вона не втратила своєї вартості й надалі залишається законним платіжним засобом.

До причин, чому купюри номіналом 500 євро припинили випускати, входили те, що банкноту доволі рідко використовували в торгових операціях, а ще її часто залучали до шахрайських схем.

Чи замінили банкноти серії Europe першу серію євро

Крім того, усі банкноти першої серії поступово замінюють другою серією Europe, однак ними досі можна розраховуватися. Вони поступово вилучаються з обігу в міру зношення, але попри це, використовуються нарівні з новішими купюрами.

Як відомо, серія Europe була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що такі гроші можуть замінюватися рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму.