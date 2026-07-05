Какие банкноты евро сейчас находятся в обращении

По информации Европейского центрального банка, в текущую серию банкнот входят номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

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В то же время еще в первой серии банкнот была выпущена купюра номиналом 500 евро. Несмотря на то, что Европейский центральный банк прекратил ее эмиссию 27 апреля 2019 года, она не утратила своей стоимости и по-прежнему остается законным платежным средством.

Среди причин, почему купюры номиналом 500 евро перестали выпускать, было то, что банкноту довольно редко использовали в торговых операциях, а также то, что ее часто привлекали к мошенническим схемам.

Заменили ли банкноты серии Europe первую серию евро

Кроме того, все банкноты первой серии постепенно заменяются второй серией Europe, однако ими до сих пор можно расплачиваться. Они постепенно изымаются из обращения по мере износа, но, несмотря на это, используются наравне с более новыми купюрами.

Как известно, серия Europe была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что такие деньги могут заменяться реже, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду и свести расходы к минимуму.