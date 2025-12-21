Жовте, біле чи рожеве: як колір визначає ціну золота

Ціна на золото зумовлена світовими котируваннями та пробою, тобто часткою чистого золота у сплаві виробу. Натомість попри те, що є декілька кольорів золота, це не визначає його вартості. Загалом золото продовжує демонструвати високі ціни на ринках.

Чим відрізняється золото за кольором?

Біле, жовте та рожеве золото мають однакову базову цінність за умови однакової проби, адже вирішальним є вміст чистого золота, втім усі 3 відтінки суттєво відрізняються за кольором та складом сплаву, передає 24 Канал з посиланням на Gold Sell.

Біле золото має сріблясто-білий відтінок завдяки домішкам паладію, срібла або нікелю та родієвому покриттю, яке з часом може потребувати оновлення.

Жовте золото зберігає класичний теплий колір чистого золота, оскільки в його сплаві поєднують мідь та срібло у пропорціях, що не змінюють природний відтінок металу. Наприклад, жовте золото вищої проби має глибший жовтий відтінок, а таке ж золото нижчої проби – трохи блідіше.

А рожеве золото отримує характерний рожевий або червонуватий тон через підвищений вміст міді, яка також робить сплав міцнішим.

Зверніть увагу! Незалежно від кольору, 18-каратне золото містить 75% чистого золота, а решта металів впливають переважно на твердість, зносостійкість та можливі особливості догляду, але не на ринкову вартість самого золота.

В якій пробі найбільше золота?

Відповідно до даних World Gold Council, загальна маса сплаву ділиться на 24 частини. Відтак 24 карати відповідають пробі 999, а вміст чистого золота – 99,9%. Тобто це найбільший вміст з усіх проб, а отже, є найдорожчою.

Наприклад 18 каратів відповідає 750 пробі (75% чистого золота), 9 каратів – це 375 проба (37,5% чистого золота), 12 каратів – 500 проба (50%).

Таким чином, 18-каратне біле золото складається приблизно з 75% золота, змішаного з 25% білих металів.

Поширена формула 18-каратного жовтого золота – це 75% золота, 12,5% міді, 12,5% срібла. Ці додавання зміцнюють золото, адже чисте 24-каратне золото дуже м'яке.

А типове 18-каратне рожеве золото може складатися з 75% золота, 22% – 23% міді та невеликої частки срібла.

Цікаво! На сьогодні сировинна вартість золота 750 проби (18 каратів) становить близько 4 424 гривні за грам. Це приблизно 115 – 120 доларів за грам за ринковою ціною, свідчать дані Gold Rate 24.

Що відомо про медичне золото?