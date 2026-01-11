Найвищий номінал євро: коли така банкнота зникла з гаманців

У Європі поступово виводять з обігу найвищу за номіналом банкноту, яка належала до першої серії випуску євро. Втім її не включили до другої серії, яка називалася "Європа". Попри те, що банкноту припинили друкувати ще у 2019 році, вона досі є платоспроможною.

Коли 500 євро припинили випускати?

Підтвердження того, що банкноту в 500 євро було вирішено поступово виводити з обігу, було опубліковано на сайті Європейського парламенту, передає 24 Канал.

Це відбулося за рішенням Євроцентробанку ще у 2016 році, який ухвалив поетапне виведення найбільшої на той час за номіналом євробанкноти. Станом на 26 квітня 2019 року, у багатьох країнах єврозони її випуск уже припинили.

На заміну першій серії євробанкнот, які вперше були випущені у 2002 році, прийшла друга серія під назвою "Європа". Якщо перша серія складалася з 7 номіналів, де були 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро, то в другій серії лише 6 номіналів.

Хоч наразі невідомо, скільки купюр номіналом 500 євро зберігається в людей чи у фінустановах, але вони досі вважаються офіційним платіжним засобом допоки не будуть вичерпані їхні запаси. Тобто за ці кошти можна придбати річ чи послугу, станом на сьогодні.

Що означає друга серія євробанкнот "Європа"?

Друга серія "Європа" була розроблена для того, щоб замінити першу серію. Річ у тім, що перша серія була надрукована з менш захищеними елементами від підробок, пишуть в Євроцентробанку.

Натомість серію банкнот "Європа" не лише було важче підробити, але вони ще й мали не так сильно зношуватися. А це, своєю чергою, впливало на їхній вплив на довкілля, адже витрати на друкування нових купюр знижувалися до мінімуму.

Назва серії пов'язана з тим, що захисні елементи, які були на купюрах, містили портрети принцеси Європи. Ця постать походить з давньогрецької міфології й додає банкнотам людського колориту.

Перші банкноти другої серії почали входити в обіг у 2013 році, а завершився процес у 2019 році, коли було випущено нові на той час 100 та 200 євро.

Станом на 2025 рік, ЄЦБ розпочав процес випуску нової серії для заміни банкнот "Європа". Наразі відомо, що був запущений конкурс дизайну майбутніх купюр, а до кінця 2026 року очікується, що Рада ЄЦБ ухвалить остаточний варіант дизайну.

Чи можна розраховуватися старими євро в Україні?