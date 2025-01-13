Найцінніша валюта світу: яка країна має найдорожчу грошову одиницю
Найвідоміші валюти світу — долар США та євро — утримують свої сильні позиції на валютному ринку завдяки стабільності економік США та Європейського Союзу. Однак, є валюти, які в ціні в рази перевищують долар і євро.
Яка валюта найдорожча у світі
Ні долар, ані євро не є найдорожчими валютами у світі. Вони займають важливі позиції, але не входять до трійки лідерів, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Найбільший пенсійний фонд Європи позбувся усіх акцій Tesla: усе через Ілона Маска
За даними Google Фінанси, найбільш цінною валютою у світі все ще залишається кувейтський динар. В Україні за 1 динар можна отримати 137,89 гривні.
Крім цього, у трійку найдорожчих валют світу входить бахрейнський динар. Один динар дорівнює 2,6 долара або ж 112,52 гривні в Україні.
На третьому місці за вартістю – оманський ріал. Його вартість становить 110,14 гривні за курсом в Україні.
Інші найдорожчі валюти світу
Окрім кувейтського, бахрейнського динара та оманського ріала, до десятки найдорожчих валют світу входять:
- Йорданський динар;
- Британський фунт стерлінгів;
- Долар Кайманових Островів;
- Гібралтарський фунт;
- Швейцарський франк;
- Євро;
- Долар США.
Зауважте! Ці валюти займають важливі позиції на світовому ринку завдяки стабільним економікам, надійності банківських систем та впливу їхніх країн у міжнародній торгівлі.