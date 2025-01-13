Самая ценная валюта мира: какая страна имеет самую дорогую денежную единицу
Самые известные валюты мира - доллар США и евро - удерживают свои сильные позиции на валютном рынке благодаря стабильности экономик США и Европейского Союза. Однако, есть валюты, которые в цене в разы превышают доллар и евро.
Какая валюта самая дорогая в мире
Ни доллар, ни евро не являются самыми дорогими валютами в мире. Они занимают важные позиции, но не входят в тройку лидеров, сообщает 24 Канал.
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По данным Google Финансы, наиболее ценной валютой в мире все еще остается кувейтский динар. В Украине за 1 динар можно получить 137,89 гривны.
Кроме этого, в тройку самых дорогих валют мира входит бахрейнский динар. Один динар равен 2,6 доллара или 112,52 гривны в Украине.
На третьем месте по стоимости – оманский риал. Его стоимость составляет 110,14 гривны по курсу в Украине.
Другие самые дорогие валюты мира
Кроме кувейтского, бахрейнского динара и оманского риала, в десятку самых дорогих валют мира входят:
- Иорданский динар;
- Британский фунт стерлингов;
- Доллар Каймановых Островов;
- Гибралтарский фунт;
- Швейцарский франк;
- Евро;
- Доллар США.
Обратите внимание! Эти валюты занимают важные позиции на мировом рынке благодаря стабильным экономикам, надежности банковских систем и влияния их стран в международной торговле.