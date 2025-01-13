Самая ценная валюта мира: какая страна имеет самую дорогую денежную единицу

Самые известные валюты мира - доллар США и евро - удерживают свои сильные позиции на валютном рынке благодаря стабильности экономик США и Европейского Союза. Однако, есть валюты, которые в цене в разы превышают доллар и евро.

Какая валюта самая дорогая в мире

Ни доллар, ни евро не являются самыми дорогими валютами в мире. Они занимают важные позиции, но не входят в тройку лидеров, сообщает 24 Канал.

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По данным Google Финансы, наиболее ценной валютой в мире все еще остается кувейтский динар. В Украине за 1 динар можно получить 137,89 гривны.

Кроме этого, в тройку самых дорогих валют мира входит бахрейнский динар. Один динар равен 2,6 доллара или 112,52 гривны в Украине.

На третьем месте по стоимости – оманский риал. Его стоимость составляет 110,14 гривны по курсу в Украине.

Другие самые дорогие валюты мира

Кроме кувейтского, бахрейнского динара и оманского риала, в десятку самых дорогих валют мира входят:

Иорданский динар;

Британский фунт стерлингов;

Доллар Каймановых Островов;

Гибралтарский фунт;

Швейцарский франк;

Евро;

Доллар США.

Обратите внимание! Эти валюты занимают важные позиции на мировом рынке благодаря стабильным экономикам, надежности банковских систем и влияния их стран в международной торговле.